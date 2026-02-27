Últimas Noticias
Diligencia de reconstrucción de los hechos por muerte de Lizeth Marzano se suspendió por razones de seguridad

Ministerio Público suspendió diligencia de reconstrucción del atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano.
Ministerio Público suspendió diligencia de reconstrucción del atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano.
Jorge Luis Pinedo Barrera

por Jorge Luis Pinedo Barrera

·

El procedimiento se vio obstaculizado y registró retrasos debido a la presencia de vecinos y allegados que realizaron una vigilia en el lugar exacto donde se produjo el atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano.

Judiciales
Momentos de tensión e incertidumbre se vivieron la noche del jueves en el distrito de San Isidro, luego de que el Ministerio Público programara para las 11:30 p. m. la reconstrucción de los hechos relacionados con la muerte de Lizeth Marzano Noguera, destacada deportista y seleccionada peruana de apnea (buceo libre).

Marzano Noguera falleció el pasado 17 de febrero en la cuadra 8 de la avenida Camino Real, en San Isidro, tras ser atropellada por un vehículo conducido por Adrián Villar.

Sin embargo, la diligencia -cuyo objetivo era esclarecer con precisión las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades- se vio obstaculizada y registró retrasos debido a la presencia de familiares, amigos y vecinos que realizaron una vigilia en el lugar exacto donde se produjo el impacto que acabó con la vida de Marzano Noguera, donde además exigieron justicia para la deportista. 

RPP pudo constatar, cerca de la medianoche, que ante la gran concurrencia de personas y medios de comunicación en la zona, el investigado no fue trasladado a San Isidro.

Villar Chirinos, quien cumple una detención preliminar por 72 horas, debía ser trasladado desde la sede de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, en La Victoria, hasta el lugar del suceso para reconstruir la secuencia del atropello y esclarecer lo sucedido en los instantes posteriores al impacto.

En la cuadra 8 de la avenida Camino Real, representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanecieron a la espera de que se aseguraran las condiciones adecuadas para llevar a cabo la inspección ocular, como parte de la investigación fiscal en curso.

Finalmente, al no contar con las garantías necesarias para desarrollar la diligencia con normalidad, la Fiscalía dispuso, al promediar las 12:30 a.m., la suspensión de la diligencia hasta nuevo aviso.  

Adrián Villar Lizeth Marzano San Isidro Ministerio Público Policía Nacional del Perú

