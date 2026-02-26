Corte de agua en Lima hoy 26 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.
A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.
Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 26 de febrero?
- Urbanización A.H. Collique - 4ta Zona - Comité 106
- Urbanización A.H. Collique - 4ta Zona - Comité Vecinal 86 y 99
- Urbanización A.H. Collique - 4ta Zona - Comité Vecinal 98 y 100
- Urbanización A.H. Collique - IV Zona
- Urbanización A.H. Nueva Generación
- Urbanización A.H. Nueva Generación 2000
Jueves 26 de Febrero, 12:00 pm
Jueves 26 de Febrero, 8:00 pm
- Urbanización A.H. Señor de los Milagros
- Urbanización A.H. Julio 28
- Urbanización A.H. Collique IV Zona
- Urbanización A.H. Collique 4ta Zona - Comité 106
- Urbanización A.H. Casuarinas de Collique
Jueves 26 de Febrero, 12:00 pm
Jueves 26 de Febrero, 8:00 pm
- Cooperativa Marañón
- Urbanización Virgen del Carmen
Jueves 26 de Febrero, 8:00 am
Jueves 26 de Febrero, 8:00 pm
- Urbanización A.H. Pedregal de Santa Clara
- Urbanización APV Portal de Santa Clara
- Urbanización Asociación Hijos de Apurímac 1ra Zona
- Urbanización Asociación Hijos de Apurímac 2da Zona
- Urbanización Asociación Hijos de Apurímac 3ra Zona
- Urbanización Asociación Hijos de Apurímac 4ta Zona
- Urbanización Asociación Hijos de Apurímac 5ta Zona
- Urbanización Asociación Hijos de Apurímac 6ta Zona
- Urbanización Asociación Hijos de Apurímac Ampliación 2da Etapa
- Urbanización Asociación Jazmines de Santa Clara
- Urbanización Asociación Lomas de Santa Clara
- Urbanización Asociación Residencial Santa Clara
- Urbanización Urbanización Paraíso de Santa Clara
- Urbanización Urbanización Real de Santa Clara
Jueves 26 de Febrero, 1:00 pm
Jueves 26 de Febrero, 11:50 pm
- Urbanización Ángeles de Vitarte
- Los Ángeles de Vitarte
Jueves 26 de Febrero, 1:00 pm
Jueves 26 de Febrero, 11:50 pm