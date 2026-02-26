Corte de agua en Lima hoy 26 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 26 de febrero?

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Collique - 4ta Zona - Comité 106

Urbanización A.H. Collique - 4ta Zona - Comité Vecinal 86 y 99

Urbanización A.H. Collique - 4ta Zona - Comité Vecinal 98 y 100

Urbanización A.H. Collique - IV Zona

Urbanización A.H. Nueva Generación

Urbanización A.H. Nueva Generación 2000 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 26 de Febrero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 26 de Febrero, 8:00 pm

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Señor de los Milagros

Urbanización A.H. Julio 28

Urbanización A.H. Collique IV Zona

Urbanización A.H. Collique 4ta Zona - Comité 106

Urbanización A.H. Casuarinas de Collique Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 26 de Febrero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 26 de Febrero, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Cooperativa Marañón

Urbanización Virgen del Carmen Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 26 de Febrero, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 26 de Febrero, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Pedregal de Santa Clara

Urbanización APV Portal de Santa Clara

Urbanización Asociación Hijos de Apurímac 1ra Zona

Urbanización Asociación Hijos de Apurímac 2da Zona

Urbanización Asociación Hijos de Apurímac 3ra Zona

Urbanización Asociación Hijos de Apurímac 4ta Zona

Urbanización Asociación Hijos de Apurímac 5ta Zona

Urbanización Asociación Hijos de Apurímac 6ta Zona

Urbanización Asociación Hijos de Apurímac Ampliación 2da Etapa

Urbanización Asociación Jazmines de Santa Clara

Urbanización Asociación Lomas de Santa Clara

Urbanización Asociación Residencial Santa Clara

Urbanización Urbanización Paraíso de Santa Clara

Urbanización Urbanización Real de Santa Clara Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 26 de Febrero, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 26 de Febrero, 11:50 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Ángeles de Vitarte

Los Ángeles de Vitarte Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 26 de Febrero, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 26 de Febrero, 11:50 pm