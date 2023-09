Atentado en SJL: La Policía Nacional no ha dado una “respuesta positiva” a la captura de bandas, denunció alcalde

Lima Jesús Maldonado: "Es un tema que nosotros no podemos controlar"

SJL: Detonación en exteriores de discoteca deja 15 heridos | Fuente: RPP

El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, aseguró que la explosión dentro de una discoteca de su distrito evidencia como el sicariato y el cobro de cupos de bandas delincuenciales toman las calles y negocios. Además, indicó que este tema es algo que su municipio "no puede controlar" debido a la falta de facultades, herramientas y logística.

En La Rotativa del Aire, el burgomaestre precisó que el "acto delincuencial" dentro de la discoteca la noche del viernes deja hasta el momento diez heridos, entre ellos dos menores de edad.

"Nuevamente estamos evidenciando cómo el sicariato, el cobro de cupos de estas bandas organizadas que existen en nuestro distrito toman las calles y tomas los negocios, desincentivan y desmotivan la inversión privada. Es un tema que nosotros no podemos controlar. Nosotros como Municipalidad, no tenemos las facultades, ni las herramientas, ni la logística", sostuvo.

"Desconectados de la realidad"

Jesús Maldonado advirtió que hasta la fecha la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha dado una "respuesta positiva" en la disminución, desarticulación y captura de bandas organizadas.

"Las cifras que hemos visto el día de ayer y las imágenes de las cuales hemos sido testigos tenemos miedo de que siga repitiéndose, que siga siendo parte del paisaje de San Juan de Lurigancho", expresó.

El alcalde afirmó que las autoridades de la PNP están "absolutamente desconectadas de la realidad", luego de que el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Roger Pérez Figueroa, descartara implementar Estado de Emergencia en SJL y desestimara solicitar más cámaras de videovigilancia.

"En principio, tenemos cámaras ahí, una cámara de seguridad, una cámara que no gira en 360 grados. (Pero) no importa si hubiéramos tenido veinte cámaras más, iba a ocurrir el hecho. Si su lógica es cierta, entonces que cierren las bodegas, que ya no trabajen los mototaxis. Aquí el problema es el sicariato, el cobro de cupos; el problema es que no capturan bandas, no capturan delincuentes. No importa si esos chicos que estaban tocando en la discoteca, en este distrito o en cualquier otra parte, los hubieran atacado, porque ya estaban siendo amenazados y esa denuncia llevaba tiempo", manifestó.

Declaratoria de emergencia

Jesús Maldonado defendió su propuesta de declarar Estado de Emergencia en San Juan de Lurigancho, como lo volvió a solicitar la noche del viernes; ya que -aseguró- falta la presencia policial en las calles de su distrito. Argumentó que se necesita un policía por cada 300 habitantes en una población de un millón 200 mil.

"Cuando pido declaratoria de emergencia para que ingresen las Fuerzas Armadas, lo que estoy pidiendo es la posibilidad de tener elementos disuasivos de la delincuencia, elementos para disuadir el robo porque es cierto el sicariato es lo que genera más zozobra, pero roban celulares, carteras, cogotean", dijo.

En relación con el helicóptero adquirido por San Juan de Lurigancho hace unos años para luchar contra la inseguridad ciudadana, Jesús Maldonado aseguró que la nave está inoperativa.

"Yo le dije al ministro del Interior, el primer mes de gestión, ‘Ahí tengo el helicóptero, se lo donamos, yo no tengo ningún problema en donarle el helicóptero, nosotros no vamos a capturar delincuentes, tiene que hacerlo la Policía Nacional’. (...) El helicóptero no sirve, así lo recibimos", afirmó.

"Si tuviera la facultad de hacerlo, créame que podría comprar un arsenal de armas, preparar a mis serenos, si la ley me permitiera, y poder hacer algo; pero es la Policía Nacional quien tiene el monopolio de la fuerza pública. Nosotros no solamente es quejarnos, les estamos reparando las camionetas a la Policía Nacional con nuestro presupuesto, con nuestro personal", agregó.