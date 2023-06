Comas: delincuentes asaltaron mercado y se llevaron mercadería valorizada en miles de soles

Seguridad "Se han llevado todo de las vitrinas", dijo una comerciante afectada

Un grupo de delincuentes robó mercadería de alrededor de veinte puestos de comerciantes del mercado Chacra Cerro, en el distrito limeño de Comas.

Los ladrones se llevaron principalmente mercadería relacionada a perfumes, joyas, productos de cuidado personal y regalos.

Según testigos, los dos vigilantes del mercado fueron maniatados, golpeados y amenazados por cuatro hombres y dos mujeres, que llegaron aproximadamente a las nueve de la noche del último viernes.

"Se han llevado todo"

Olga Margoth, una de las víctimas, señaló que los delincuentes robaron de su puesto de bazar alrededor de ocho mil soles en mercadería. Esto tras romper los candados y forzar las puertas de metal. Afirmó que los delincuentes se habrían quedado dentro del mercado hasta por cuatro horas.

"Desde que ingresaron empujaron, amarraron y golpearon a los vigilantes; y ahí aprovecharon para robar por cuatro horas. Dicen que eran cuatro hombres y dos mujeres. Todo lo que es cosmetología, perfumes y joyas, todo eso se lo han llevado", relató.

La señora Irene, otra víctima, indicó que en su caso se llevaron cerca de 25 mil soles en mercadería, entre perfumes valorizados en un promedio de cien soles cada uno. Las vitrinas de su stand se quedaron prácticamente vacías.

"Se han llevado todo de las vitrinas, me lo han dejado limpiecito y no puede ser. Acá ha habido un poco de desidia (de los vigilantes) porque no tenían por qué abrir las puertas del mercado. La orden es que desde las 6 de la tarde se cierran", expresó.

Los comerciantes afectadados solicitaron a la Municipalidad de Comas colocar cámaras de videovigilancia en los exteriores del mercado y complementar con mayor patrullaje para garantizar la seguridad.