Delincuentes se enfrentan a balazos a policías y logran huir, tras frustrado robo de una camioneta

Lima "Los delincuentes también estaban que respondían a la policía", relató un testigo

Tres presuntos delincuentes huyeron de la Policía tras robo frustrado de camioneta en Santa Anita | Fuente: RPP

Tres presuntos delincuentes lograron huir de la Policía Nacional del Perú (PNP), en medio de una balacera, en el distrito de El Agustino tras el robo frustrado de una camioneta en el distrito de Santa Anita.

La víctima, identificada como César Cárdenas Tapia, se encontraba en el interior de su camioneta, acompañado de un amigo, cuando tres sujetos armados se acercaron para robarle su vehículo.

Tras obligarles a descender de la unidad, a la altura del colegio Saco Oliveros (en Santa Anita), los presuntos delincuentes abordaron la camioneta y emprendieron la huida. La víctima del robo alertó a la PNP, que comenzó una persecución, a cargo de agentes de la División de Emergencias Este II.

Los presuntos delincuentes, al sentirse acorralados, abandonaron el vehículo robado, con placa W6P-904, a pocos metros de la avenida Ferrocarril, a la altura de La Atarjea en el distrito El Agustino, y fugaron a pie.

"Los delincuentes se han escapado"

Un trabajador de seguridad de la zona señaló a RPP Noticias que los policías y los delincuentes protagonizaron una balacera.

"Yo estoy acá de seguridad, he visto cómo han entrado y han pasado embalados por acá, como no conocían la zona se han metido de frente. Los disparos comenzaron y pensé que abatieron a los delincuentes, pero no reducieron a nadie, porque los delincuentes se han escapado. Se han bajado los tres y se han ido corriendo. Los delincuentes también estaban que respondían", relató.

César Cárdenas Tapia evitó brindar declaraciones a los medios de comunicación y fue trasladado a la comisaría de Santa Anita para las diligencias respectivas.