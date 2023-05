Dueño de chifa que abatió a presunto delincuente pide archivar su caso: "Nunca quise quitarle la vida a nadie"

Policiales / Crímenes El empresario afronta una investigación por homicidio

El empresario Ney Chávez Santillán - quien abatió a un presunto delincuente que habría ingresado a robar a su chifa en el distrito limeño de Villa El Salvador - se pronunció ante la opinión pública respecto a los hechos y la investigación preliminar que afronta por parte de la Fiscalía.

A través de un video difundido ayer, domingo, Chávez Santillán agradeció el apoyo que ha recibido y dijo que no tuvo la intención de quitarle la vida "a nadie" y que actuó para proteger a su familia.

"(Quiero) dar a conocer a todas las personas que nunca fue mi intención quitarle la vida a alguien. Solo actué en defensa y protección de mi familia, de mi hijo, de mi señora y de mí mismo porque estaban siendo amenazados de muerte", señaló.

"Les pido archivar mi caso"

El empresario indicó que, "por miedo a represalias", ha dejado de trabajar en su "único medio de ingresos", por lo que pidió a la Fiscalía "archivar" su caso.

"Pedir a la Fiscalía que revise mi caso bien, que merece que sea archivado porque, por miedo a las represalias yo no estoy trabajando. He tenido que retirarme por un momento de mi casa, de mi trabajo, ya no puedo trabajar en mi único medio de ingreso", sostuvo.

"Pido a los señores fiscales archivar lo más antes posible mi caso para tener un poco de tranquilidad por esa parte. Porque (…) yo no estoy trabajando, mi única fuente de ingresos está cerrada (…), tengo deudas, tengo que mantener a mi familia, el colegio de mi niño", resaltó.

"Tengo que estar así, escondiéndome. Yo no veo que sea justo para uno porque, con las leyes que tenemos, cada día el país está peor, Más hay leyes a favor del delincuente que de la persona que trabaja duro para vivir, para llevar un pan a la mesa de su hogar"

Además, Chávez Santillán señaló que su local ya había sido asaltado antes y que, incluso, fue víctima de extorsión pero, según dijo, la Policía no tomó medidas ante su denuncia.

"Yo he sido víctima de varios asaltos ahí en mi local, incluso de extorsión, y creo que nunca han sido resueltos esos casos por la Policía porque nunca me han dado una respuesta. Creo que nunca han investigado esos hechos", refirió.

"He tenido que vender mi negocio"

Por otro lado, Ney Chávez dijo que ha tenido que esconderse para preservar su integridad y la de su familia y que ha decidido vender su negocio para "reiniciar" su vida.

"Por tal motivo, mi familia y yo hemos optado por vender el negocio, traspasarlo, ya que no me siento seguro ahí donde vivo ya que todos tienen conocimiento de dónde estoy viviendo y por miedo a represalias y todo eso, he optado por retirarme de ahí, reiniciar mi vida", añadió.

El empresario pidió, además, que la Policía refuerce el patrullaje en la zona donde se encuentra su local, porque los vecinos le han indicado que "personas sospechosas" están rondando por el lugar.

"Pido a la Policía mayor patrullaje por donde vivo, por mi calle, porque ahorita los vecinos me están informando que hay personas desconocidas, sospechosas, rondando", señaló.