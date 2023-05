Abogado penalista señala que actuar del dueño de chifa que abatió a presunto delincuente “está permitido por la ley”

Lima Abogado penalista señala que dueño del chifa que abatió a presunto delincuente “está permitido por la ley”

El abogado penalista, Vladimir Padilla, señaló que el dueño del chifa que abatió a un presunto delincuente en Villa El Salvador actúo en legítima defensa y "lo que ha hecho está permitido por la ley" ya que autoriza la defensa en casos de riesgos a la integridad física.

"La ley nos autoriza que cuando estamos en riesgo de nuestra integridad física, de nuestra vida, nosotros podemos defendernos. Y esto implica, en primer término, que hay una agresión ilegítima [caso Villa El Salvador] y que nosotros no hemos provocado", declaró el también socio del Estudio Padilla & Chang Abogados en La Rotativa del Aire-Edición Sábado.

Además, añadió que en los casos de robos, la víctima tiene la posibilidad de repeler y defenderse frente a cualquier ataque. "Es importante que los operadores de justicia se pongan en los zapatos de la víctima", agregó.

Sostuvo, además, que en caso el arma que utilizó sea de un tercero "no lo deslegitima para que opere la legítima defensa" al ser un medio para repeler el ataque.

"No es lo mismo que yo entre y se evidencia con claridad que no tenga nada en las manos (...) pero si entro con un arma no puedo trasladarle el conocimiento para que sepa si es real o no porque en parte tú consideras real el arma y vas pensando en buscar repelerlo. Se aplica la ley del más fuerte", agregó el abogado penalista.

Pedido de garantías "es simbólico"

Al ser consultado sobre el pedido de garantías, Vladimir Padilla sostuvo que es un gesto simbólico en el país ya que no se materializa en la realidad frente a casos como lo ocurrido en Villa El Salvador. Añadió que la fiscalía debe evaluar el manejo que empleó durante el procedimiento contra el dueño del chifa.

"En mi opinión no se debió detenerlo ni iniciarle una investigación preliminar. Las cámaras lo ayudan a él, demuestra con claridad lo que ha ocurrido. El ordenamiento lo legitima para lo que él ha hecho y en todo texto y jurisprudencia lo respalda porque lo hecho por él no va a constituir una conducta sancionable penalmente", finalizó en La Rotativa del Aire-Edición Noche.