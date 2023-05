¡El colmo! Roban pertenencias a equipo de fútbol femenino dentro de los camerinos de estadio de Chorrillos

Policiales / Crímenes Las deportistas dijeron que el valor de lo robado asciende a S/30 mil

¡Ni los recintos deportivos se salvan! El equipo femenino de fútbol del Club Defensores del Ilucán de Cajamarca denunció el robo de sus pertenencias pese a que estaban guardadas dentro de los camerinos del estadio Centro de Alto Rendimiento y Capacitación, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos.

Las deportistas indicaron que el vestidor estaba cerrado con candado; sin embargo, los delincuentes ingresaron y sustrajeron 6 mochilas, celulares, tarjetas bancarias y dinero en efectivo. Todo por un valor ascendente a S/30 mil.

Nadie se hace cargo

Michelle Núñez, arquera del equipo deportivo, indicó que tras el encuentro con la Universidad San Martín de Porres (USMP), por la fecha 8 de la Liga Femenina, llegaron a su camerino y se dieron cuenta que habían sustraído sus pertenencias.

"Se han dado el tiempo para sustraer las billeteras, abrirlas y sacar lo que les interesaba. A una compañera le han dejado solo las fotos de sus familiares y se han llevado todo el dinero y las monedas", denunció.

Pero lo peor de esta experiencia, según indicaron, es que ni la USMP, ni la Liga Femenina de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ni la seguridad del recinto se hacen responsables de lo ocurrido.

"Ante todo el revuelo, buscamos a algún responsable y el responsable de seguridad, entre comillas, nos dice que la Universidad San Martín no contrató un equipo de seguridad para este partido y que por eso ellos no se podían hacer responsables", indicó Núñez.

Las deportistas señalaron que la USMP no contrató seguridad durante el evento futbolístico | Fuente: RPP Noticias

Otra integrante del equipo dijo estar decepcionada de la actuación de la USMP ante este episodio.

"No sabemos qué vamos a hacer. Tenemos que estar donde la Policía, supuestamente nuestro avión sale a las 8 am. No sabemos dónde nos vamos a quedar, qué vamos a comer. Y esto ha sido un descuido total de la San Martín porque el mismo jefe de seguridad de aquí le ha dicho a la Policía que no contrataron seguridad", señaló.

"¿Estamos en la Liga 1 o dónde estamos? ¿En una pichanga de barrio? (…) Si ven el lugar, esto no es un estadio, es una cancha donde cualquier persona entra. Es muy decepcionante, es indignante", agregó.

Por su parte, la dirigencia del club cajamarquino se pronunció en redes sociales señalando que, a último momento, la USMP les confirmó el lugar del encuentro deportivo y exigieron que dicha casa de estudios se haga responsable "ya que el equipo local esta obligado a brindar todas las garantías necesarias para salvaguardar el bienestar del plantel visitante".

Además, demandaron a la dirigencia de la Liga Femenina a que "se pronuncie de inmediato" puesto que lo ocurrido "se ha suscitado en un escenario que ellos designaron el cual no cuenta con la condición y la seguridad necesaria".

Cabe señalar que, hasta el cierre de esta nota, ni la USMP ni la Liga Femenina de la FPF se han pronunciado ante estos hechos que ocurrieron la tarde de ayer, sábado.