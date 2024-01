SiempreAlerta: ¡el celular o la vida! [INFORME]

Juana Mendoza regresaba a su hogar después de su jornada laboral en el distrito limeño de Los Olivos, cuando fue abordada por dos hombres que la amenazaron con un cuchillo en el cuello y le sustrajeron su teléfono celular.

“Fue un momento horrible, la verdad que pensé que me iban a matar”, relató la mujer.

Juana tiene razón. El robo de celulares ha llegado a ser tan grave que, en algunos casos, ha resultado en la pérdida de vidas de las víctimas.

Ese fue el trágico destino de Renán Lizárraga, un padre de familia de 45 años, quien perdió la vida de un balazo al resistirse al robo de su celular en octubre pasado, en el distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, en la región Junín.

Según reciente información de la Policía Nacional del Perú, en 2023 se registró un total de 456 muertes vinculadas al robo de celulares a nivel nacional, siendo Lima, Lambayeque, Piura, Ica y Chiclayo, las regiones que concentran la mayoría de estos decesos.

Diariamente se reporta un promedio de cuatro mil robos de celulares en todo el país, los cuales finalmente llegan al mercado negro, según lo detalla el general Iván Lizzetti, jefe de la Dirección de Seguridad del Estado.

“Hay un promedio, según reportes estadísticos, de más de cuatro mil celulares diarios, de manera que tenemos un gran mercado informal que justamente capta estos celulares robados para, luego, negociar. Previamente lo borran o lo flashean la información y le cambian de IMEI. La población es importante que entienda que no pueden venir a comprar a estos lugares informales donde venden celulares teñidos de sangre”, advirtió.

En 2023 se registró más de un millón y medio de robos de celulares a nivel nacional, según la información proporcionada por las empresas operadoras de servicios móviles al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Con el objetivo de desincentivar este delito, desde el 2018 hasta el primer trimestre de 2023, el Osiptel ha implementado aproximadamente 14.5 millones de bloqueos de equipos cuyo código IMEI fue alterado de manera constante.

Además, esta información ha posibilitado identificar los días y las horas con mayor incidencia de robos de celulares. Preste atención a lo que detalla Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario de Osiptel.

“Los días que más roban son los lunes: 230 equipos por hora, en promedio a nivel nacional. Luego de ello, los sábados, que ya estamos hablando de 204 equipos en promedio por hora. Ahí tenemos que roban más a las diez de la mañana. Hay un pico importante luego de ello al mediodía y también a las siete de la noche”, manifestó.



No oponer resistencia

Pero ¿cómo se debe actuar frente al robo de un teléfono celular? Según César Ortiz, presidente de Aprosec y experto en seguridad ciudadana, lo más importante es evitar enfrentarse el delincuente para no poner en riesgo la integridad física.

“La integridad física y la vida de las personas es lo primero. (...) Si usted intenta proteger el celular, va a ser mucha violencia y ha muerto gente, ha quedado malherida gente, ha quedado muy golpeada la gente. Entonces, no vale la pena. No saque el celular en la vía pública, el delincuente no es mago para saber que tenemos un celular”, manifestó.

Robar un celular está sujeto a sanciones que van de 12 a 20 años de cárcel y puede llegar hasta los 30, si se realiza utilizando explosivos o vehículos motorizados.

El robo de un celular puede desencadenar otros delitos, como la suplantación de identidad, fraude informático, estafa, extorsión, entre otros.

Si considera adquirir un celular, asegúrese de hacerlo en un lugar de venta formal y verifique a través del portal web ‘Checa tu IMEI’, si el dispositivo ha sido reportado como robado o clonado. Esto contribuirá a reducir el incentivo del robo de celulares, que en algunos casos ha cobrado la vida de muchos peruanos.