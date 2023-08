Perrita que recibió puñaladas se encuentra estable, según la PNP

Policiales / Crímenes La perrita de raza pug se encuentra estable y en proceso de recuperación, dijo la PNP

El jefe de la División Policial Centro 2, coronel PNP José Manuel Álvarez afirmó que la perrita pug, que recibió puñaladas por parte de Alonso Santa Cruz Tupac Yupanqui (32), se encuentra en una veterinaria en el distrito limeño de San Luis y está "recuperándose".

"Tengo información por parte del veterinario que se encuentra estable, en un franco proceso de recuperación. No obstante, la autoridad competente determinará si va a un albergue o es trasladado a otro lugar. La idea es que no se encuentre expuesta a ser agredida", dijo a RPP Noticias.

Inicialmente la mascota estaba con paradero desconocido, pero tras varias horas de búsqueda en veterinarias de la capital los activistas hallaron a la perrita en un centro veterinario de Villa El Salvador. El animal, como se le observó en un video, no podía utilizar sus patas traseras y solo las arrastraba tras el ataque.



"La mamá (de Alonso Santa Cruz) decidió llevar la perrita hasta una clínica de Villa El Salvador el día de ayer. Lo hemos vuelto a trasladar a otra clínica, ya que el lugar no tenía todos los implementos médicos para mantener estable a la perrita", manifestó el coronel PNP José Manuel Álvarez.

Antecedentes policiales del agresor

Además, el coronel PNP José Manuel Álvarez confirmó este lunes que Alonso Santa Cruz Tupac Yupanqui (32), acusado de apuñalar a una perrita de raza pug, registra antecedentes policiales desde el año 2011.

"Él ha sido detenido por la Policía anteriormente por robo agravado, hurto agravado, por robo de accesorios de vehículos, por intento de violación sexual y también ha tenido una requisitoria, la cual ya no se encuentra vigente. No obstante, pensamos que es un delincuente común habitual. Esperemos que esta vez que será puesto a disposición del Ministerio Público pague sus culpas y ya no pueda estar en las calles haciendo daño a otras personas o animales", dijo.

El coronel PNP José Manuel Álvarez señaló también que Alonso Santa Cruz se encuentra detenido en la Comisaría de Apolo por haber cometido el flagrante delito de maltratar al animal.

"La Policía Nacional se ha comunicado con el Ministerio Público, se ha puesto a disposición con todas las pericias correspondientes para este caso", manifestó.

"Él ha mantenido el silencio, pero presumimos que ha sido por una situación de celos debido a que ella ha comunicado que no quiere seguir la relación sentimental. Y él en una escena de celos ha decidido hacer este acto criminal contra la perrita", añadió.



Investigación preliminar

La Primera Fiscalía Corporativa Penal de la Victoria-San Luis, abrió investigación preliminar contra Alonso Santa Cruz Túpac Yupanqui por el presunto delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres.

También se dispuso recibir la declaración del investigado -quien se encuentra detenido en la Comisaría de Apolo-, la manifestación de los policías que participaron en la intervención, la visualización de cámaras de seguridad de la zona, entre otros.



El ataque contra la mascota se produjo el domingo en la zona de Balconcillo en La Victoria. Alonso Santa Cruz Tupac Yupanqui actuó en complicidad con otra persona, quien lo grabó cometiendo el ataque contra la perrita, que recibió cerca de 10 cuchilladas.