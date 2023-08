Un padre de familia fue baleado por delincuentes tras resistirse a ser asaltado en Los Olivos [VIDEO]

Seguridad Hermana de la víctima: "Ahorita se encuentra en UCI, tiene tres disparos en el cuerpo"

Los Olivos: padre de familia resultó herido de bala al resistirse al robo de sus pertenencias

Un padre de familia resultó herido con tres impactos de bala, tras resistirse al robo de sus pertenencias en la calle Las Fresas, en la zona industrial del distrito limeño de Los Olivos.

La víctima, identificada como Carlos Cabanillas Ojeada, sufrió el asalto, cuando se dirigía a un mercado para realizar compras para preparar el almuerzo de sus tres hijos. El ataque, por parte de dos hombres en motocicleta, se produjo a escasos metros de su casa.

"Se encuentra en UCI"

La hermana de Carlos Cabanillas señaló a RPP Noticias que los delincuentes realizaron el ataque a su hermano aproximadamente a las nueve de la mañana de este viernes, cuando llevaba un canguro donde se encontraba su monedero.

"Mi hermano ahorita se encuentra grave de salud, ahorita se encuentra en UCI, tiene tres disparos en el cuerpo. Uno en el pecho, cerca al corazón, otro en el cuello y el otro en el hombro. Su diagnóstico es reservado, todavía estamos a la espera de los resultados", dijo.

La mujer aclaró que en la zona no se observa presencia de la Policía Nacional o serenos, a pesar de que los robos son constantes.

"Acá la delincuencia es diaria, porque siempre pasan motos lineales, sino pasan motos lineales pasan taxis que roban viviendas. No es la primera vez que ocurre eso. En varias oportunidades he visto que roban acá a las personas sus celulares y monederos. En mi domicilio en varias oportunidades nos han robado tras romper la chapa. No solo en mi casa, sino en otros vecinos", agregó.

Los Olivos: padre de familia resultó herido de bala al resistirse al robo de sus pertenencias

Carlos Cabanillas Ojeada se dedicaba a la venta de computadoras en su casa, mientras la madre de sus hijos trabaja fuera del hogar.

"Lo único que pido es justicia para poder investigar el caso, porque esto no se puede quedar así. Él tiene tres hijos menores de edad que están a la espera de su papá", manifestó.

Los peritos de criminalística y efectivos de la PNP llegaron hasta el lugar para las diligencias de ley correspondientes.

De acuerdo con el personal de Serenazgo de Los Olivos, los dos presuntos delincuentes se trasladaban en una motocicleta e, incluso, les apuntaron con armas de fuego para fugar del lugar.

Cifras de robos

En su mensaje por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte reveló que el robo callejero de objeto como celulares, carteras y bolsos es el delito más frecuenten y su métrica de los últimos años muestra un incesante aumento.

"Por ejemplo, en Lima, en el trimestre de enero y marzo del 2021, la Policía registró 66 robos diarios. En el mismo lapso del 2022, la cifra subió a 107 y este año el registro fue de 125 robos diarios, un fenómeno que se replica en todo el país. Esto tiene que parar", señaló la mandataria.

Sin embargo, la jefa de Estado resaltó que la Policía Nacional intensificó sus operaciones en calles y en zonas de alto riesgo logrando desbaratar más de 6 600 bandas y 82 organizaciones criminales, "logrando detener a más de 144 mil presuntos autores de diversos crímenes".