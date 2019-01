Los delincuentes rompieron una de las puertas para ingresar hasta en dos oportunidades al local. Se desconoce aún a cuánto asciende el valor de lo robado. | Fuente: RPP Noticias

Cuatro delincuentes irrumpieron y asaltaron una conocida joyería ubicada a la altura de la cuadra 5 de la avenida Los Libertadores en San Isidro.

Según información preliminar, el hecho se produjo al promediar las 3 y 30 de la mañana cuando los delincuentes llegaron y sin reparos destruyeron la puerta de vidrio para irrumpir en el local, incluso uno de ellos encañonó a un vigilante que se encontraba en el edificio de al lado.

Los sujetos ingresaron hasta dos oportunidades al local para retirar las joyas para luego darse a la fuga a bordo de un vehículo, su método de atraco y fuga será investigada por medio de las cámaras de vigilancia ubicados en los exteriores del local.

Si bien el hecho sólo dejó daños materiales, aún no se estima cuánto es el valor de lo robado dentro de la joyería, información que los dueños prefirieron no emitir a los medios pues aún se investiga el hecho.

Preocupado por este hecho y ser el primer asalto de esta magnitud en su gestión, el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres llegó hasta el lugar para conocer detalles del hecho e informar sobre las medidas a tomar desde su sector.

"Me he constituido acá para tener conocimiento del proceso y entrevistarme con los dueños y llevarle nuestra preocupación y colaboración para que estos hechos no se repitan y se esclarezcan", dijo el alcalde.

Refirió que desde el inicio de su gestión vienen trabajando para que se inicie un proceso de reestructuración del sistema operativo para que el servicio de seguridad ciudadana rote con mayor rapidez y frecuencia en sectores del distrito.