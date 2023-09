SJL: artefacto explosivo que detonó en local de concierto estaba ubicado dentro de una caja de cerveza

Lima "No me han llamado para extorsionarme o pedirme algún cupo", dijo Willy Coronación

SJL: testimonio de vocalista de orquesta que toca en local donde lanzaron un artefacto explosivo | Fuente: RPP

El explosivo que detonó la madrugada de este lunes en el local 'D'Cora', en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, estaba dentro de una caja de cerveza, confirmó el músico Willy Coronación integrante de la agrupación 'Los chicos de la cumbia' que realizaba una presentación en el salón de eventos y fue testigo del hecho.



Un video de las cámaras de seguridad a las que accedió RPP Noticias también captó que el artefacto explosivo estaba colocado dentro de la caja de las bebidas alcohólicas.

"Estábamos trabajando de lo más normal, haciendo nuestro espectáculo y de un momento a otro se escucha la explosión y la gente se empieza a alborotar, también nosotros nos pusimos a buen recaudo y la gente comenzó a evacuar el local, salió rápidamente (...) solo fue el ruido y el humo negro que salió", dijo el vocalista Willy Coronación. "No me han llamado en ningún momento para extorsionarme o pedirme algún cupo", agregó.

Sin embargo, Willy Coronación relató que ahora último cuando la orquesta que integra va a un determinado barrio de diferentes distritos recibe la llamado gente del lugar para exigirle dinero.

"Nos llama gente de ahí y nos dice: '¿oye estás entrando a mi casa y tú sabes que a mi casa no se entra sin permiso ¿cómo es? tienes que dejar algo para la gente', como que te cobran, pero a veces nosotros no hacemos caso. Nosotros vamos a trabajar, nos contratan, no es que nos metemos a su casa sin permiso, vamos por un contrato y el que organiza tiene que encargarse de la seguridad para la orquesta musical", expresó.

Temor de continuar con presentaciones

Además, Willy Coronación admitió que junto a compañeros de la orquesta temen continuar con sus presentaciones en San Juan de Lurigancho, como el evento programado para hoy. "No creo que se pueda realizar con todo lo que está pasando", añadió.

Personal de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho dispuso la intervención de 250 agentes en diferentes partes del distrito para que se encarguen de buscar a los responsables del ataque a la discoteca Sander's.

Más temprano se conoció que un artefacto explosivo detonó en el segundo piso del local de eventos D´cora, ubicado en el cruce de las avenidas El Muro con el jirón Marcelo en San Juan de Lurigancho, cuando se realizaba un concierto. Cinco personas resultaron heridas.

Según los vecinos del lugar, la detonación se escuchó aproximadamente a las 2.00 a. m. y ocasionó la rotura de vidrios en casas aledañas y de la mampara principal del local.

Esta es la segunda detonación, pues la primera fue registrada durante la noche del último viernes 15 en la discoteca Xander´s, ubicada en la primera cuadra de la avenida Jardines Oeste, también en San Juan de Lurigancho, dejó 10 personas heridas.