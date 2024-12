Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Policiales Ancón: Policía halló cadáver de mujer presuntamente asesinada en asentamiento humano

La Policía Nacional informó las acciones realizadas durante el plan de operaciones Amanecer Seguro este miércoles, 25 de diciembre, en el que se ha reportado un presunto nuevo caso de feminicidio en Ancón.

En diálogo con RPP, el general Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, dio a conocer que el cuerpo de una mujer con signos de haber sido apuñalada fue encontrado en un asentamiento humano del mencionado distrito.

Según Monroy, efectivos de la PNP llegaron hasta el asentamiento humano Las Gardenias aproximadamente a las 2:30 a. m., tras ser alertados del suceso.

La autoridad policial sostuvo que el principal sospechoso de este crimen es la pareja sentimental de la víctima, quien se habría dado a la fuga. Asimismo, las primeras diligencias indicarían que la mujer habría sido víctima de violencia intrafamiliar por parte de este sujeto.

Siete incendios en Lima

Por otro lado, el general Felipe informó sobre la ocurrencia de siete incendios en la capital, cinco de los cuales fueron producto del uso de pirotécnicos, mientras que los dos restantes ocurrieron como consecuencia de cortocircuitos. Afortunadamente, ninguno ocasionó pérdidas humanas ni heridos.

"Hemos tenido en el Rímac uno, en un tercer nivel; en Surquillo, en jirón Dante; en Carabayllo, es uno de los más importantes, que había una explosión por balones de gas y que ha ocasionado daños a tres viviendas colindantes. También hemos tenido en San Juan de Miraflores, un cuarto nivel", comentó.

Felipe también informó sobre el incendio de gran magnitud registrado en el límite de San Martín de Porres y el Callao; el cual consumió un almacén de cerámicos y parihuelas y se propagó rápidamente debido a la presencia de material inflamable. La autoridad indicó a RPP que el siniestro habría sido causado por la explosión de una bombarda.

Ataque a bus de transporte público en SJL

El último lunes, un explosivo detonó en el interior de un bus de transporte público de la empresa Huancayo City S. A., a la altura de la avenida Malecón Checa, en San Juan de Lurigancho.

En la unidad, iban 14 pasajeros y, según testigos, un sujeto, que habría cargado el artefacto, abandonó la unidad segundos antes de que explotara este para luego huir del lugar. El hecho dejó una mujer herida.

Consultado por este caso, el general Felipe aseguró que se usó "un explosivo casero, tipo una rata blanca", pero con mayor carga explosiva y que no generó mayor daño en las personas que se encontraban en alrededores.

Asimismo, aclaró que la mujer herida no fue afectada por el estallido, sino que sufrió una caída cuando bajó de la unidad tras el hecho. Añadió que todavía no se ha identificado al sujeto que dejó el explosivo al interior de la unidad debido a que aún no se ha registrado la denuncia correspondiente.

"Hemos tomado cartas en el asunto con esta empresa, y que ya tenemos la seguridad en los terminales, entrada y salida de los vehículos, y que ya tenemos la seguridad en, pero lamentablemente ahora lo están realizando en el transcurso del recorrido, que hace un poco más difícil la participación de la PNP, porque no tenemos la capacidad operativa para poder coberturar aproximadamente 30 000 buses", apuntó.