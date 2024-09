Sindicato del Programa Aurora cuestiona fusión del MIMP con el Midis: "Pone en peligro el trabajo construido por años"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Sindicato del Programa Aurora cuestiona fusión del MIMP con el Midis: "Pone en riesgo el trabajo construido por años"

La posible fusión de los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social pone en riesgo el trabajo construido al interior del MIMP en los últimos años, logrando implementar políticas públicas en prevención de violencia de género, según mencionó Betty Hernández, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Programa Nacional Aurora.

En diálogo con RPP, Hernández aseguró que "ya existe" el documento con el proyecto de ley que concretaría la unificación de ambos ministerios.

"Es lo que fuentes nos han contado de que existe, que es ya un hecho de que el documento existe, que en la PCM lo construyeron y aún más, la evidencia de ese documento que se filtra en la prensa, donde nuestra ministra forma una comisión de trabajo para que representen la PCM", apuntó.

La dirigente sindical también manifestó sentirse sorprendida por el papel ejercido por la presidenta Dina Boluarte y la ministra Ángela Hernández en este procedimiento, dada la trayectoria de esta última en la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género.

"Ver a la señora ministra, que no nos concretiza, que no nos dice, que no es clara en sus declaraciones, que a los trabajadores y trabajadoras no dejan esta incertidumbre para no aclarar y decir qué es lo que está pasando", indicó.

Agregó que en una reciente reunión con la titular del MIMP, Ángela Hernández, llevada a cabo hace 15 días, ella les afirmó que "desconocía" la existencia de este proyecto.

"Nos hemos reunido con la ministra y obviamente ella nos indicó a todos de que no hay nada al respecto, que ella desconoce, que no hay", precisó.

En ese sentido, consideró que la intención de esta norma tendría un trasfondo, en el que se buscaría dar de baja a esta entidad por considerarse como "un estorbo" para "políticos conservadores" y otros que acusan a los funcionarios y trabajadores del MIMP de tener "sueldos privilegiados".

"(Es un estorbo) para políticos conservadores, para aquellos que están en el Congreso y que imaginan o suponen de que en el MIMP tenemos sueldos privilegiados y que el MIMP es Camaná. El MIMP son los 433 Centros de Emergencia Mujer en la zona rural donde hay un abogado, una psicóloga, una trabajadora social", apuntó.

"Afectaría a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad"

De acuerdo con Betty Hernández, la medida afectaría los procedimientos a favor de mujeres en situación de vulnerabilidad que son atendidas en los Centros Emergencia Mujer (CEM) desplegados por todo el país.

"Afectaría fundamentalmente a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, porque con todas las deficiencias, con todo lo que ustedes se pueden enterar como periodistas, lo que pasa en los Centros Emergencia Mujer, es el único espacio visible que tienen las mujeres para acudir cuando los operadores de servicio atienden un hecho de violencia", mencionó.

Hernández precisó que un total de 433 CEM atienden a nivel nacional, los cuales cuentan con 5 243 trabajadores, entre abogados, psicólogos, trabajadores sociales y multidisciplinarios en diferentes áreas.

Asimismo, indicó que estas entidades se han convertido en "aliadas estratégicas" de la Policía, Poder Judicial y Fiscalía, al momento de atender casos de violencia contra las mujeres, al ser "el único servicio" que atiende a las víctimas de manera gratuita.

La medida también afectaría los servicios de atención rural, los Servicios de Atención Urgente (SAU) para atención en casos de flagrancia, los Centros de Atención Integral (CAI), entre otros; todos integrantes del programa Aurora.