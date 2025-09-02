Ministerio Público abrió investigación por asesinato de funcionario indonesio en Lince

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El crimen del funcionario indonesio ha causado gran conmoción en Lima. | Fuente: RPP

El Ministerio Público informó que ha abierto una investigación por el violento asesinato de un funcionario de la Embajada de Indonesia; crimen perpetrado anoche en plena vía pública, en el distrito limeño de Lince.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la institución indicó que las pesquisas quedaron a cargo del fiscal provincial Pedro Nicho Suyón, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince (Primer Despacho).

El magistrado ya realizó una serie de diligencias en el lugar del homicidio -frente al edificio donde residía el extranjero- y también ha dispuesto que se tome declaración de la esposa del ciudadano asiático.

“Se efectuó el levantamiento del cadáver en una clínica local y la inspección técnico-criminalística en el lugar donde ocurrieron los hechos”, se lee en un comunicado publicado por el Ministerio Público.

“Asimismo, (el fiscal a cargo del caso) dispuso que personal policial de la División de Homicidios recabe la declaración testimonial de la esposa del occiso, así como otras diligencias urgentes e inaplazables para el esclarecimiento de lo ocurrido”, agrega.



🚨 #LoÚltimo | Fiscalía

inició investigación preliminar tras la muerte de un funcionario diplomático de la embajada de Indonesia, quien fue asesinado en la puerta del edificio de su vivienda, en el distrito de Lince.



✅ El fiscal provincial Pedro Nicho Suyón, de la Segunda… pic.twitter.com/GBvee63pEk — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 2, 2025

Indonesio asesinado en Lince

El ciudadano indonesio Leonardo Zetro Purba (40), funcionario de la Embajada de su país en Perú, fue asesinado a balazos en la puerta del edificio donde residía, en la tercera cuadra de la avenida César Vallejo, en Lince.

El extranjero llegaba a su domicilio a bordo de su bicicleta, cuando fue interceptado por un sicario, que lo acribilló a sangre fría.

Aún con signos vitales, el indonesio fue trasladado a una clínica local, donde se confirmó su deceso.

El crimen y la huida de los atacantes fueron captados por cámaras de seguridad de la zona. Estas imágenes serán determinantes para dar con los responsables.



Personal del Ministerio Público acudió al lugar del crimen. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana