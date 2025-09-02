Últimas Noticias
Indonesia lamenta el asesinato a balazos de un funcionario de su Embajada en Lima

El asesinato tuvo lugar en la puerta del domicilio de Purba, ubicado en el distrito limeño de Lince
El asesinato tuvo lugar en la puerta del domicilio de Purba, ubicado en el distrito limeño de Lince | Fuente: RPP (cortesía)
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El Ministerio de Exteriores de Indonesia pidió a nuestro país "continuar la investigación de este asunto y posteriormente llevar a cabo el proceso de repatriación del fallecido a Indonesia".

El Ministerio de Exteriores de Indonesia lamentó este martes el asesinato a balazos de un funcionario de su embajada en Lima, un caso confirmado por fuentes policiales locales, que investigan las causas de este suceso.

La víctima es Zetro Leonardo Purba, que ocupaba el cargo de "joven canciller organizador" en la Embajada del país asiático, según indicó en un comunicado la cartera de Exteriores indonesia.

El asesinato tuvo lugar en la puerta del domicilio de Purba, ubicado en el distrito limeño de Lince, cuando este regresaba de trabajar en su bicicleta el lunes en la noche.

El Ministerio de Exteriores de Indonesia transmitió sus condolencias tras la "tragedia" a la familia del fallecido, que tenía tres hijos, y pidió a nuestro país "continuar la investigación de este asunto y posteriormente llevar a cabo el proceso de repatriación del fallecido a Indonesia".

PNP inició 'Plan Cerco'

La Policía Nacional de Perú (PNP) activó "inmediatamente el Plan Cerco" tras el asesinato e inició "las investigaciones para identificar y capturar a los responsables", según indicó la institución en la red social X.

"No se descarta un ajuste de cuentas", indicó el comandante de la PNP, David Guivar, a TV Perú.

Guivar expuso que el funcionario presentaba signos vitales cuando fue llevado a la clínica Javier Prado, en el distrito residencial de San Isidro, pero al llegar al centro hospitalario el personal sanitario confirmó su deceso.

Cabe destacar que el diplomático de 40 años llevaba cinco meses viviendo en en el país con su familia en el mismo edificio donde fue asesinado.

