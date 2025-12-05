Últimas Noticias
San Borja: colectivero informal fue baleado en plena avenida Javier Prado

El crimen ocurrió la mañana de este viernes, 5 de diciembre.
El crimen ocurrió la mañana de este viernes, 5 de diciembre. | Fuente: Difusión
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Las cámaras de seguridad del distrito captaron al sicario, que se hizo pasar como pasajero para acercarse a la unidad y abrir fuego contra el transportista.

Un colectivero informal fue atacado a balazos esta mañana en plena avenida Javier Prado, cerca del cruce con la avenida De la Poesía, en el distrito limeño de San Borja.

Las cámaras de seguridad del distrito captaron al sicario, que permaneció varios minutos parado en el paradero, haciéndose pasar como pasajero, para pasar desapercibido.

En determinado momento, el sujeto detecta a su objetivo: se acerca al miniván, saca su arma e inmediatamente realiza disparos contra el transportista, que resultó herido, pero se salvó de una muerte segura.

El crimen ocurrió a plena luz del día: de acuerdo con el registro de las cámaras, el ataque fue perpetrado a las 9:10 a.m.

Sospechoso detenido

Las cámaras de seguridad de San Borja captaron todo el movimiento del sospechoso. Luego de perpetrar el ataque, sale corriendo con dirección a la avenida De la Poesía, donde aborda una motocicleta y huye junto con un cómplice.

Cuadras después desciende de la motocicleta y continúa su huida caminando, mientras se cambia de vestimenta para pasar desapercibido. Luego, aborda un bus de transporte público para escapar.

No obstante, todos sus movimientos fueron seguidos y finalmente logró ser intervenido.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron al sospechoso como Jorge Jeremy Pardo Figueroa y Garza (19), alias ‘Chato’, quien será procesado por este hecho.

En su poder, el joven tenía una pistola marca Browning.

Al cierre de este informe, el sujeto fue conducido a la Comisaría PNP de San Borja, a fin de realizar las diligencias correspondientes.

