Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Hombre fue asesinado a balazos en Miraflores: todo lo que se sabe del crimen perpetrado a metros de Larcomar

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima llegó a bordo de un automóvil y, luego, pasó el muro del acantilado, donde se reunió con sujetos desconocidos, que lo habrían acribillado salvajemente.

Policiales
00:00 · 02:04
Miraflores
Miraflores | Fuente: RPP

Lima, nuevamente sacudida por un hecho de sangre. Un hombre -aún no identificado- fue asesinado a balazos a la altura de la cuadra 7 del Malecón de la Reserva, a pocos metros del centro comercial Larcomar, en el tradicional distrito de Miraflores

El crimen fue perpetrado la noche del jueves, 4 de diciembre, al promediar las 10:00 p.m. Según las versiones preliminares, el hombre fue asesinado de 14 balazos, lo que pone en evidencia la ferocidad del homicidio.

En diálogo con RPP, el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, informó que el fallecido portaba una licencia de conducir a nombre de Dennis Jesús Sánchez Ramírez, de 28 años. No obstante, no se ha confirmado si esta es la real identidad de la víctima mortal.

“En el cuerpo del occiso, se han encontrado documentos que señalan un nombre: Dennis Jesús Sánchez Ramírez, pero no sabemos si ese nombre le corresponde al occiso. Eso será parte de una investigación, para hacer una identificación plena”, refirió el alto mando.

“Los peritos están haciendo su trabajo y todo lo que se pueda encontrar o evidenciar, a través de las pericias que se realicen, va a servir para la investigación y la futura identificación de los autores del hecho”, añadió.

El coronel Lozada informó, además, que el hombre asesinado tenía en su poder unas llaves, que llevaron a los peritos hasta un automóvil aparcado a unos metros, frente a la sede del Colegio Médico.

“Tenemos algunas versiones de testigos que han escuchado disparos, de que algunas personas han salido corriendo del lugar de los hechos, pero todo eso va a ser parte de la investigación”, refirió el jefe policial.

“Estamos ubicando las cámaras de alrededor, en el cuerpo también se ha encontrado una llave de un vehículo, que corresponde al vehículo que está acá”, añadió.

Horas después, se conoció que el hombre acribillado portaba una cédula de identificación, por lo que se presume que se trataría de un ciudadano extranjero. 

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y establecieron un perímetro, a fin de facilitar el trabajo de los peritos de criminalística. El cadáver se encontraba en el jardín que precede al acantilado de la Costa Verde, entre una palmera y un letrero que, paradójicamente, advierte sobre el peligro de acercarse al borde del barranco.

Los testigos aseguraron haber escuchado más de diez balazos.
Los testigos aseguraron haber escuchado más de diez balazos. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Hombre llegó solo y se encontró con sus verdugos

El gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, Renzo Vallejo, aseguró que las cámaras de seguridad del distrito captaron al vehículo que conducía la víctima a la altura de la playa La Estrella, por lo que se presume que llegó procedente de la zona sur de la capital.

El funcionario edil detalló que, al promediar las 9:26 p.m., el hombre se estacionó frente a la sede del Colegio Médico, tras lo cual cruzó el muro del malecón y llegó al punto donde finalmente fue acribillado.

“A las 10:02 p.m., se escucha el primer disparo. Podemos precisar de que, en todo el recorrido, él llega solo y se encuentra con unas personas. Estas personas hacen el disparo después de 30 minutos de estar aparentemente en conversaciones”, refirió a Canal N.

En un comunicado, la Municipalidad de Miraflores condenó el execrable crimen ocurrido en la jurisdicción y adelantó que se está poniendo a disposición de las autoridades competentes todas las pruebas que tiene en su poder.

“Estamos poniendo a disposición de las autoridades todas las herramientas disponibles: registros de cámaras de seguridad, información territorial y apoyo logístico para la investigación que lidera la Policía Nacional del Perú”, se lee en el documento.

“La seguridad de nuestros vecinos es una prioridad absoluta. No permitiremos que hechos como este queden impunes. Seguiremos trabajando con firmeza para reforzar la prevención, la vigilancia y la presencia municipal en las zonas críticas del distrito”, concluyó la comuna.

Informes RPP

Pedro Castillo: el profesor que llegó a la presidencia y terminó como golpista

El intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 marcó un punto de quiebre en la historia política reciente del Perú. Este informe reconstruye los hechos previos que llevaron al entonces presidente Pedro Castillo a intentar quebrar el orden democrático, así como el proceso judicial en su contra.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Miraflores Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA