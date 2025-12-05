Hombre fue asesinado a balazos en Miraflores: todo lo que se sabe del crimen perpetrado a metros de Larcomar

Miraflores | Fuente: RPP

Lima, nuevamente sacudida por un hecho de sangre. Un hombre -aún no identificado- fue asesinado a balazos a la altura de la cuadra 7 del Malecón de la Reserva, a pocos metros del centro comercial Larcomar, en el tradicional distrito de Miraflores.

El crimen fue perpetrado la noche del jueves, 4 de diciembre, al promediar las 10:00 p.m. Según las versiones preliminares, el hombre fue asesinado de 14 balazos, lo que pone en evidencia la ferocidad del homicidio.

En diálogo con RPP, el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, informó que el fallecido portaba una licencia de conducir a nombre de Dennis Jesús Sánchez Ramírez, de 28 años. No obstante, no se ha confirmado si esta es la real identidad de la víctima mortal.

“En el cuerpo del occiso, se han encontrado documentos que señalan un nombre: Dennis Jesús Sánchez Ramírez, pero no sabemos si ese nombre le corresponde al occiso. Eso será parte de una investigación, para hacer una identificación plena”, refirió el alto mando.

“Los peritos están haciendo su trabajo y todo lo que se pueda encontrar o evidenciar, a través de las pericias que se realicen, va a servir para la investigación y la futura identificación de los autores del hecho”, añadió.

El coronel Lozada informó, además, que el hombre asesinado tenía en su poder unas llaves, que llevaron a los peritos hasta un automóvil aparcado a unos metros, frente a la sede del Colegio Médico.

“Tenemos algunas versiones de testigos que han escuchado disparos, de que algunas personas han salido corriendo del lugar de los hechos, pero todo eso va a ser parte de la investigación”, refirió el jefe policial.

“Estamos ubicando las cámaras de alrededor, en el cuerpo también se ha encontrado una llave de un vehículo, que corresponde al vehículo que está acá”, añadió.

Horas después, se conoció que el hombre acribillado portaba una cédula de identificación, por lo que se presume que se trataría de un ciudadano extranjero.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y establecieron un perímetro, a fin de facilitar el trabajo de los peritos de criminalística. El cadáver se encontraba en el jardín que precede al acantilado de la Costa Verde, entre una palmera y un letrero que, paradójicamente, advierte sobre el peligro de acercarse al borde del barranco.

