Alarma en barrio de Ate por objeto sospechoso dejado en plena vía pública [VIDEO]

El objeto se encontraba en el cruce del jirón Puerto España y la calle Bogotá. | Fuente: Difusión

Vecinos de un barrio de Ate, al este de la capital, vivieron momentos de preocupación, luego de advertir la presencia de un objeto sospechoso dejado en plena vía pública.

El artefacto, que emitía un sonido extraño, se encontraba cerca del cruce del jirón Puerto España y la calle Bogotá, en la urbanización Sicuani, en el citado distrito limeño.

Alarmados, los vecinos llamaron a la Policía Nacional, que inmediatamente acudió al llamado y estableció un perímetro, para salvaguardar la seguridad de los transeúntes.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Se trataba de un explosivo?

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó al lugar y comenzó con las verificaciones respectivas.

Tras las diligencias, se descartó que se trate de un artefacto explosivo. Según los especialistas, el objeto era un candado de motocicleta con sistema de alarma sonoro.

Si bien se trató de una falsa alarma, representantes de la Policía Nacional indicaron que los vecinos actuaron adecuadamente, ya que no se deben manipular objetos sospechosos dejados en plena vía pública.

