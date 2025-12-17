Últimas Noticias
Alarma en barrio de Ate por objeto sospechoso dejado en plena vía pública [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

Personal de la UDEX acudió al llamado, para realizar las verificaciones del objeto sospechoso, que emitía un sonido extraño.

Policiales
Ate
El objeto se encontraba en el cruce del jirón Puerto España y la calle Bogotá. | Fuente: Difusión

Vecinos de un barrio de Ate, al este de la capital, vivieron momentos de preocupación, luego de advertir la presencia de un objeto sospechoso dejado en plena vía pública.

El artefacto, que emitía un sonido extraño, se encontraba cerca del cruce del jirón Puerto España y la calle Bogotá, en la urbanización Sicuani, en el citado distrito limeño.

Alarmados, los vecinos llamaron a la Policía Nacional, que inmediatamente acudió al llamado y estableció un perímetro, para salvaguardar la seguridad de los transeúntes.

¿Se trataba de un explosivo?

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó al lugar y comenzó con las verificaciones respectivas. 

Tras las diligencias, se descartó que se trate de un artefacto explosivo. Según los especialistas, el objeto era un candado de motocicleta con sistema de alarma sonoro.

Si bien se trató de una falsa alarma, representantes de la Policía Nacional indicaron que los vecinos actuaron adecuadamente, ya que no se deben manipular objetos sospechosos dejados en plena vía pública.

Ate UDEX Policía Nacional Inseguridad ciudadana

