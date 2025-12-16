Últimas Noticias
Exconcursante de 'Yo Soy' fue asesinado en la puerta de su vivienda en Puente Piedra

Puente Piedra: asesinan a imitador de Lennox en 'Yo Soy' en la puerta de su vivienda
Según vecinos, dos sujetos llegaron hasta el lugar y acabaron con la vida del cantante, quien se encontraba en su moto. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Dominic Sánchez Lozano, quien imitó a Lennox en el programa de talentos, fue acribillado por dos sujetos a pocos metros de su casa en el asentamiento humano La Ensenada.

Policiales
00:00 · 01:20

Conmoción en Puente Piedra. Un hombre fue asesinado a balazos a plena luz del día en la puerta de su casa, ubicada en el asentamiento humano La Ensenada.

La víctima fue identificada como Dominic Edson Sánchez Lozano, de 38 años, quien se hizo conocido en el medio artístico local como imitador del cantante Lennox, parte del dúo de música urbana Zion y Lennox, en el programa 'Yo Soy' en 2013.

El crimen ocurrió la tarde del último lunes, 15 de diciembre. Según las primeras investigaciones, Sánchez habría recibido hasta 14 impactos de bala y el móvil sería un ajuste de cuentas.

Exigen celeridad en investigación

Según vecinos, dos sujetos llegaron hasta el lugar y acabaron con la vida del cantante, quien se encontraba en su moto. Tras lograr su cometido, los delincuentes corrieron cerca de dos cuadras, hasta que subieron a un vehículo de color negro en el que emprendieron su huida.

Los familiares y amigos de Dominic Sánchez velan sus restos en su vivienda este martes y exigen que el caso sea investigado con celeridad hasta identificar y capturar a los autores del crimen.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del 2025 se han registrado 2128 homicidios en el Perú, siendo Lima la región con más casos, con 798.

