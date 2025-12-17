Rímac: hombre fue asesinado a balazos tras jugar un partido de fulbito

El hombre intentó huir, pero fue acribillado dentro de una vivienda. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Lima, nuevamente escenario de hechos de violencia. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos, tras jugar un partido de fulbito, en la primera cuadra de la calle Reforma, en el distrito del Rímac.

Según testigos, la víctima se encontraba departiendo con unos amigos en una esquina, cuando de pronto aparecieron sujetos armados a bordo de una motocicleta.

El hombre escapó corriendo e intentó refugiarse en una vivienda, pero fue alcanzado por los sicarios, que le dispararon a sangre fría. Su muerte fue instantánea.

“Han salido de jugar fútbol y ya se han puesto a tomar en la esquina. (...) Lo han correteado y le han disparado, ahí ha fallecido (dentro de la casa). (Los sicarios vinieron) en moto”, manifestó una vecina.

De acuerdo con los vecinos, la víctima mortal no es conocida del barrio.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y establecieron un perímetro, donde los peritos hallaron hasta 18 casquillos de bala, muestra de la ferocidad del ataque.

Fuentes de la investigación identificaron a la víctima mortal como Luis Alberto Valera Vega, de 53 años.

Al cierre de este informe, representantes del Ministerio Público ya dispuesto el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima, para continuar con las pesquisas.

