Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Comas: sujetos armados atacan a mototaxistas en paradero Álamo y dejan un conductor herido

El ataque se registró en el paradero Álamo, ubicado en la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Comas.
El ataque se registró en el paradero Álamo, ubicado en la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Comas. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que el ataque esté vinculado a un presunto caso de extorsión.

Policiales
00:00 · 01:08

Delincuentes armados abrieron fuego contra un grupo de mototaxistas que laboraban en el paradero Álamo, ubicado en la avenida Túpac Amaru, en el distrito limeño de Comas.

Según información proporcionada por testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar donde se encontraban estacionados los mototaxistas y realizaron varios disparos.

Uno de los conductores resultó herido luego de que una bala le rozara el cuerpo. 

La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue trasladada de inmediato a un hospital del sector para recibir atención médica.

Presunto caso de extorsión

La Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que el ataque esté vinculado a un presunto caso de extorsión, pues desde hace algún tiempo los mototaxistas habrían recibido amenazas para que paguen a cambio de permitirles trabajar en la zona.

El caso quedó a cargo de la Comisaría PNP de Túpac Amaru, que inició las diligencias correspondientes para identificar a los responsables.

El hecho ha generado gran preocupación entre los vecinos, quienes señalan que este ataque se suma a otros hechos de violencia registrados en el distrito, por lo que reclaman mayor presencia y apoyo de las autoridades.

Te recomendamos
Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Comas Policía Nacional del Perú inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA