Comas: sujetos armados atacan a mototaxistas en paradero Álamo y dejan un conductor herido

Delincuentes armados abrieron fuego contra un grupo de mototaxistas que laboraban en el paradero Álamo, ubicado en la avenida Túpac Amaru, en el distrito limeño de Comas.

Según información proporcionada por testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar donde se encontraban estacionados los mototaxistas y realizaron varios disparos.

Uno de los conductores resultó herido luego de que una bala le rozara el cuerpo.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue trasladada de inmediato a un hospital del sector para recibir atención médica.

Presunto caso de extorsión

La Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que el ataque esté vinculado a un presunto caso de extorsión, pues desde hace algún tiempo los mototaxistas habrían recibido amenazas para que paguen a cambio de permitirles trabajar en la zona.

El caso quedó a cargo de la Comisaría PNP de Túpac Amaru, que inició las diligencias correspondientes para identificar a los responsables.

El hecho ha generado gran preocupación entre los vecinos, quienes señalan que este ataque se suma a otros hechos de violencia registrados en el distrito, por lo que reclaman mayor presencia y apoyo de las autoridades.