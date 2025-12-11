Últimas Noticias
PNP desarticuló banda criminal ‘Clan del Norte de los D.E.S.A.’ vinculada a sicariato y extorsiones

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Fuerzas del orden intervinieron a tres presuntos integrantes de la organización.

Lima
00:00 · 02:06
Entre los detenidos, hay dos mujeres.
Entre los detenidos, hay dos mujeres.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres presuntos integrantes de la banda criminal ‘Clan del Norte de los D.E.S.A.’, vinculada a sicariato y extorsiones en distintos distritos de Lima y Callao.

El coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, indicó que la organización delictiva estaba extorsionando a un empresario dedicado a la venta de productos de primera necesidad al por mayor y menor.

“La Policía Nacional del Perú ha seguido la trazabilidad de la ruta del dinero y se ha llegado a intervenir a estas dos personas. Las dos personas son las personas que se encargaban de recopilar, a través de las cuentas respectivas”, refirió.

“Y el tercero era el ejecutivo directo, criminal, el que enviaba los mensajes, el que tenía sometido al empresario”, agregó el alto mando.

¿Integrantes operaban desde prisión?

El jefe policial detalló que las investigaciones apuntan a que el ‘Clan del Norte de los D.E.S.A.’ tendría integrantes operandos desde la prisión, hecho que será investigado a fin de desarticular estos nexos.

“Se ha logrado objetivizar que también tendrían relación directa con internos de un establecimiento penitenciario y también internos de otro establecimiento penitenciario del interior del país, de una organización criminal ya conocida”, refirió Revoredo.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) destacó que el ‘Clan del Norte de los D.E.S.A.’ estaría implicado en delitos como sicariato y extorsión “contra comerciantes y transportistas”. “Se incautaron celulares incriminados”, resaltó.

Pedro Castillo: el profesor que llegó a la presidencia y terminó como golpista

El intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 marcó un punto de quiebre en la historia política reciente del Perú. Este informe reconstruye los hechos previos que llevaron al entonces presidente Pedro Castillo a intentar quebrar el orden democrático, así como el proceso judicial en su contra.
