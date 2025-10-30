PNP intervino búnker en Ate y capturó a nueve sujetos, la mayoría extranjeros

Las fuerzas del orden intervinieron este inmueble como parte de un ‘plan cerco’ para dar con los autores del asesinato de un ciudadano extranjero, perpetrado en las últimas horas.

Los detenidos, en su mayoría, cuentan con antecedentes. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional intervinieron un búnker en el distrito de Ate y capturó a nueve sujetos, la mayoría de nacionalidad venezolana.

Las fuerzas del orden intervinieron este inmueble como parte de un ‘plan cerco’ para dar con los autores del asesinato de un ciudadano extranjero, perpetrado en las últimas horas en este distrito del este de la capital.

El general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que inicialmente se intervinieron a 27 personas dentro del búnker, pero tras las diligencias de ley se detuvo a nueve, dejando en libertad al resto.

“Ya habiendo discriminado su nivel de participación, se ha detenido a nueve. Son siete de nacionalidad venezolana y dos de nacionalidad peruana. En el registro, hemos encontrado dos armas de fuego, municiones y también droga”, refirió el alto mando.



#EstadoDeEmergencia 🇵🇪 | La @PoliciaPeru, a través de la Región Policial Lima Centro, intervino un búnker donde residían 27 personas de nacionalidad extranjera.

Durante la operación se incautaron armas de fuego y municiones, y se decomisó diversa droga.

Estas acciones refuerzan…

Sobre el crimen en Ate

El general PNP señaló que, de acuerdo con las pesquisas iniciales, no se descarta que el asesinato del ciudadano extranjero esté relacionado con un ajuste de cuentas por el control de la venta de drogas en Lima Este.

Fuentes policiales detallaron que varios de los detenidos en este operativo presentan antecedentes policiales.

Al cierre de este informe, los intervenidos fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal para continuar con las diligencias de ley.

