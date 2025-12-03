El Agustino: detienen a cinco policías de la Comisaría PNP Villa Hermosa por presunto caso de corrupción

Las diligencias incluyeron allanamientos en las viviendas de los investigados. | Fuente: RPP

Cinco agentes de la Policía Nacional fueron detenidos este miércoles, 3 de diciembre, acusados de cometer presuntos actos de corrupción en el seno de la Comisaría PNP Villa Hermosa, en el distrito limeño de El Agustino, al este de la capital.

Entre los detenidos, se encuentra el mayor Luis Ernesto Guillen Ticona, comisario de la citada dependencia policial. Los demás intervenidos son los suboficiales Carlos Enrique Quinto Suárez, Eser Rojas Salvatierra, Evans Aquino Castillo y Gustavo Alonso Huamán Aguilar, según fuentes policiales consultadas por RPP.

De acuerdo con la tesis fiscal, estos suboficiales presuntamente realizaban pagos a su superior para obtener permisos y así evitar algún tipo de función, como patrullajes en el marco del estado de emergencia.

Los detenidos serán investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio en la función policial.

En el operativo, desarrollado la madrugada de este miércoles, se allanaron hasta nueve inmuebles de la ciudad, vinculados a los investigados.



El general Luis Lira, jefe de la Dircocor, brindó detalles del caso. | Fuente: RPP

Jefe de la Dircocor: “Vienen siendo investigados por organización criminal”

El general PNP Luis Lira, jefe de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), brindó detalles sobre el modus operandi de esta presunta organización criminal en el seno de la Comisaría de Villa Hermosa.

“Se ha logrado la detención de un oficial superior y cuatro suboficiales que vienen siendo investigados por organización criminal y por cohecho pasivo propio en la función policial”, manifestó.

“Ellos habían concertado justamente para favorecer a efectivos policiales a dedicarse a actividades particulares en beneficio personal y no asistir a su lugar de trabajo. El mayor estaba siendo beneficiado por intermedio de estos suboficiales que no iban a laborar”, añadió.

Los agentes permanecerán detenidos preliminarmente por siete días, según informó la Policía Nacional.

Conocido el caso, el Ministerio del Interior (Mininter) emitió un comunicado, en el que respaldó las investigaciones iniciadas contra estos presuntos malos policías.

“Como se anunció durante la semana, seremos firmes e inflexibles contra todo acto que manche el uniforme de la Policía Nacional del Perú. No habrá espíritu de cuerpo con aquel agente que decida cruzar la línea de la legalidad”, se lee en el documento.

“El Mininter reafirma su compromiso con la integridad institucional, la transparencia y la celeridad en los procesos disciplinarios”, concluye.

