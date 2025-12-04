Buses de la empresa Etcimosa no han salido a circular tras asesinato de chofer en Chorrillos

Así luce el paradero final de la empresa Etcimosa, en Chorrillos. | Fuente: RPP

Los buses de la Empresa de Transportes Comercializadora e Importadora Mártir Olaya S.A. (Etcimosa), conocida popularmente como la Línea 20, no han salido a circular este jueves, luego del asesinato de uno de sus choferes, crimen perpetrado la tarde de ayer.

Un equipo de RPP llegó esta mañana hasta el paradero final de la empresa, en el distrito de Chorrillos, constatando que las puertas están cerradas.

Nuestra reportera indicó que, en este lugar, se tiene previsto velar al chofer asesinado, luego de que el cuerpo sea retirado de la Morgue Central de Lima.

Se desconoce hasta cuándo será la suspensión de labores de la empresa Etcimosa, toda vez que los choferes y cobradores están atemorizados por lo ocurrido con su compañero.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Chofer asesinado en Chorrillos

Andrés Caira Caica (43), chofer de la empresa Etcimosa, fue asesinado por sicarios en plena ruta, en la avenida La Chira, en la zona de Nueva Caledonia, en el distrito de Chorrillos.

Según testigos, el conductor fue interceptado por sujetos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Los sicarios abrieron fuego indiscriminadamente contra la unidad, hiriendo mortalmente al transportista.

Caira Caica fue trasladado de emergencia a un centro de salud, pero los médicos solo pudieron certificar su deceso.

Fuentes consultadas por RPP indicaron que una pasajera resultó herida en el ataque armado.

