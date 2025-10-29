Últimas Noticias
¡Con dinamitas en su poder! Capturan en SJL a presunto extorsionador y homicida

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El sujeto estaría vinculado al asesinato de un barbero de 20 años, crimen perpetrado en diciembre de 2023, de acuerdo con información policial.

Lima
00:00 · 01:18
SJL
El detenido será investigado por los presuntos delitos de extorsión, tenencia ilegal de explosivos y tráfico ilícito de drogas. | Fuente: RPP

Golpe al crimen. Agentes de la Policía Nacional capturaron a un presunto extorsionador y homicida, integrante de una banda criminal que opera en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital.

El sujeto, identificado como Marvin Antonio (23), alias ‘Marvin’, estaría vinculado al asesinato de un barbero de 20 años, crimen perpetrado en diciembre de 2023, de acuerdo con fuentes policiales consultadas por RPP.

El joven será investigado por los presuntos delitos de extorsión, tenencia ilegal de explosivos y tráfico ilícito de drogas.

Durante el registro, se incautaron 15 cartuchos de dinamita, un explosivo en forma de pelota, municiones y 64 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC). 

Según las fuentes consultadas, este sujeto registra, además, varias denuncias por hurto agravado. Al cierre de este informe, el hombre ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley. 

Intervienen boda en SJL

En otro punto de SJL, en la urbanización Zárate, agentes de la Policía Nacional irrumpieron en un local donde se celebraba una boda e intervinieron a más de cien personas.

Tras las diligencias preliminares, quedaron detenidos 12 presuntos integrantes de la banda criminal ‘La Batería de Taquire’, vinculada a extorsiones en este distrito del este de Lima.

