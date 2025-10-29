¡No respetan nada! Ladrones asaltaron a sacerdote dentro de una iglesia de Loreto y se llevaron hasta las ofrendas

La PNP ya investiga este cuestionable crimen. | Fuente: RPP

Los delincuentes no respetan nada. Prueba de ello, es el reciente asalto que sufrió el sacerdote español Juan Febrero Fernández, quien está a cargo de la Diócesis de Tamshiyacu, en la provincia de Maynas, en la región Loreto.

El corresponsal de RPP informó, citando fuentes policiales, que los ladrones irrumpieron en la iglesia al término de una misa, tras lo cual encañonaron al religioso y lo obligaron a entregar sus objetos de valor.

Según el misionero, los malvivientes se llevaron objetos personales, entre ellos un valioso reloj, tarjetas bancarias y hasta las ofrendas dejadas por los feligreses.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y comenzaron con las diligencias de ley, a fin de esclarecer los hechos y dar con los bandidos.



Indignación en Tamshiyacu

Nuestro periodista conversó con vecinos de Tamshiyacu, que se mostraron consternados por este crimen. Ellos contaron que la localidad se ha vuelto muy insegura, al punto de los delincuentes ya no respetan ni a la Iglesia.

Al respecto, advirtieron que en la localidad han comenzado a pulular consumidores y microcomercializadores de estupefacientes, que mantienen en zozobra a la población.

Cabe mencionar que Tamshiyacu se ubica a tres horas vía fluvial desde la ciudad de Iquitos.

