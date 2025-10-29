PNP intervino una boda en SJL y detuvo a presuntos integrantes de banda de extorsionadores

Inicialmente se intervinieron a más de 100 personas, pero posteriormente solo quedaron detenidos 12 sujetos. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a doce presuntos integrantes de la banda criminal ‘La Batería de Taquire’, tras intervenir una boda, que se celebraba en un local de la avenida Las Lomas, en la urbanización Zárate, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital.

Las fuerzas del orden irrumpieron en el inmueble e inicialmente intervinieron a 103 personas (60 varones y 43 mujeres). Tras las diligencias preliminares, se identificó a los 12 presuntos integrantes de la citada organización criminal, dedicada a la extorsión; dejándose en libertad a los demás.

Así lo informó el general PNP Carlos Romero Wetzell, director de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional y también jefe a cargo de SJL.

“A estos doce delincuentes, a estas doce personas, que no tienen respeto por la vida humana, ellos son intervenidos, detenidos, y se les saca de la ciudadanía, para evitar que sigan cometiendo sus latrocinios”, manifestó.

“Eso es lo más importante, sacar de circulación a todos los delincuentes que vienen actuando soterradamente en esta ciudadanía”, añadió el alto mando.



Detalles de la intervención

En la intervención, las fuerzas del orden incautaron tres armas de fuego, municiones, droga y celulares.

La Policía Nacional identificó a los detenidos como Eduardo Taquire Ramos (35), Rolando Vera Carbajal (42), Luis Cano Balabarca (28), Sandro Huamán Llacsahuanga (25), Pedro Pariona Mejía (27), Luis Macavilca Neira (25), Vidal Chanco Condori (34), Marco Chaico Falcón (25), Rayan Carhua Julca (28), Royer Ramos Llauca (33), Jefferson Chávez Lachira (25) y Jeffry Bustamante Serna (21).

