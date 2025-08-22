Capturan a sujeto que robó tablet a joven censista cuando realizaba sus labores en Breña

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El sujeto fue identificado como Ricardo Romero Dávila, de 37 años. | Fuente: Serenazgo de Breña / Andina

Indignante. Un hombre fue captado por las cámaras de seguridad cuando le robó su tablet a una joven censista mientras esta se encontraba realizando sus labores de campo en la avenida Pedro Donofrio, en el distrito limeño de Breña.

Tras el robo, el sujeto huyó del lugar y se cambió de ropa para despistar a los efectivos de Seguridad Ciudadana del distrito. Sin embargo, después de una persecución, los agentes lo capturaron en la cuadra nueve del jirón Castrovirreyna.

El sujeto fue identificado como Ricardo Romero Dávila, de 37 años.

Juan Salas Oviedo, gerente de Seguridad Ciudadana de Breña, indicó a RPP que el hombre presenta antecedentes policiales por hechos delictivos similares.

“Se logró su ubicación. El mismo que responde al nombre de Ricardo Romero Dávila, que cuenta con antecedentes por hechos similares. Este sujeto, con la habilidad de burlar su captura, se observa en las cámaras que logra ingresar a una intersección y cambia de vestuario. Sin embargo, las imágenes y el video de las cámaras y el monitoreo oportuno permitieron que el Serenazgo que venía en la parte posterior, logre capturarlo y puesto a disposición de la justicia”, indicó Romero.

Asimismo, según fuentes policiales, el hombre de 37 años acumula más de diez denuncias por distintos delitos como robo agravado, hurto de vehículo, violencia familiar. Además, estuvo requisitoriado por la justicia en los años 2023, 2017 y 2016.

Luego de su intervención, Romero fue conducido al Departamento de Investigación Criminal de Breña. Al lugar también llegó la víctima para presentar la denuncia correspondiente.

¿Qué pasa con mi información si le roban la tablet al funcionario que me censó?

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, explicó en Encendidos de RPP que, si el censista sufre el robo o pierde su tablet, inmediatamente la institución procederá a borrar toda la información del aparato tecnológico de forma remota.

“Por A o B, al censista le puedan sustraer la tablet, nosotros, remotamente, vamos a borrar toda la información que pueda existir. Si le roban la tablet, nosotros, desde el Centro de Operaciones, borramos toda la tablet”, aclaró.

Asimismo, aclaró que el INEI conoce dónde se encuentran todas sus tablets gracias a la geolocalización. “Nosotros sabemos dónde está la tablet. O sea, ya está geolocalizada para poder ubicarla”, recalcó.

¿Se le cobrará al censista por la tablet robada?

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el INEI aclaró que ningún censista asumirá algún cargo económico ante una eventual pérdida o robo de la tablet.

“El INEI aclara de manera categórica: ningún censista asumirá pago alguno por la tableta en casos de pérdida, hurto o robo. Se descarta totalmente cualquier cobro y ya se realizan gestiones administrativas para garantizarlo. Ningún censista pagará deducible, copago ni gasto alguno por la tableta utilizada en la operación censal”, expresó.

Asimismo, el instituto señaló que, según su protocolo, ante un robo, el censista no deberá oponer resistencia.

