Actualizado hace 0 minutos
Capturan a ‘Bebito Malo’, presunto negociador de la organización criminal ‘Desa II’

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Según la PNP, el sujeto recibía pagos extorsivos de empresas de transporte a través de una billetera digital. Al momento de su detención, se le incautó un revólver, celulares y un vehículo.

Lima
00:00 · 01:03
Desa II
El sujeto fue captado cuando exigía cupos extorsivos. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional capturaron en la provincia constitucional del Callao a alias ‘Bebito Malo’, presunto negociador de la organización criminal de origen extranjero ‘Desa II’.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la institución informó que el detenido era quien recibía pagos extorsivos de empresas de transporte a través de una billetera digital. 

Al momento de su detención, se le incautó un revólver con cuatro municiones, dos celulares, tarjetas bancarias, una tarjeta portachips, dos credenciales de una empresa de transporte y un vehículo.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que este sujeto usaba un teléfono celular para recibir el dinero de las extorsiones, que estaban dirigidas principalmente contra transportistas. 

Cabe mencionar que alias ‘Bebito Malo’ fue grabado en video cuando exigía cupos extorsivos a través de billeteras digitales, según la PNP.

Golpe a ‘Desa II’

El pasado 9 de septiembre, agentes de la Policía Nacional, en coordinación con personal del Ministerio Público, ejecutaron un megaoperativo en las regiones Lima, Arequipa y Tumbes, logrando desarticular la peligrosa organización criminal ‘Desa II’.

En la operación, en la que participaron más de mil efectivos policiales, se logró la detención de 24 presuntos integrantes de la banda, informó a RPP el ministro del Interior, Carlos Malaver.

En total, fueron allanadas 32 inmuebles de las citadas tres regiones, así como una celda del penal de Huacho. Entre los resultados conseguidos, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) resaltó que se han congelado 50 cuentas, con aproximadamente 20 millones de soles de presunto origen ilícito.

Según información policial, en el megaperativo, fue intervenido el ciudadano venezolano Jhorman Alexis Barrios Martinez, alias ‘Jhorman’, presunto cabecilla de ‘Desa II’.

“Es probable que este sujeto haya venido a reemplazar y reorganizar esta organización criminal ‘Desa II’, ya que anteriormente la Dirección de Investigación Criminal había desarticulado a los ‘Desa I’. El comportamiento criminal es dinámico”, indicó el ministro Malaver.

El titular del Mininter indicó que los detenidos, en su mayoría, son venezolanos, aunque también han sido intervenidos ciudadanos peruanos.

En el operativo de esta madrugada, se han incautado armas, municiones, explosivos, vehículos y teléfonos, que serán analizados, para determinar los alcances de la organización delictiva.

Desa II Callao Policía Nacional Inseguridad ciudadana

