Un hombre murió y otro resultó herido en ataque armado en Ventanilla

Las víctimas fueron atacadas cuando limpiaban sus mototaxis. | Fuente: RPP / Lucero Ruiz

Un hombre murió y otro resultó herido en un feroz ataque armado, perpetrado en el pasaje Esmeralda, en la urbanización Copemar, en el distrito chalaco de Ventanilla.

El asesino se hizo pasado como repartidor de delivery para aproximarse a las víctimas y acribillarlas en plena vía pública, indicaron testigos consulados por RPP.

Perpetrado el crimen, el sicario huyó raudamente en su motocicleta, con rumbo desconocido.

El hombre que sobrevivió al ataque armado fue trasladado de emergencia a un hospital de la jurisdicción, donde permanece con pronóstico reservado.



Ataque armado en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del crimen y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias correspondientes.

En el lugar, los peritos de criminalística encontraron hasta nueve casquillos de bala, lo que evidencia la ferocidad del ataque.

Fuentes policiales consultadas por RPP informaron que la víctima mortal fue identificada como Kenny Peter Campos (32), quien era conocido con el alias de ‘Gordo Kenny’.

Las investigaciones determinarán el móvil de este nuevo crimen registrado en la provincia constitucional del Callao.

