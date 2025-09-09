Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Presidente de JNE: voto digital podría estar condenado al fracaso si no se realiza correctamente
EP 1864 • 10:52
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50

“Todos van a morir”: refuerzan seguridad en colegio de Áncash tras amenaza aparecida en los baños [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Las autoridades del centro educativo decidieron continuar con las clases presenciales, pese a la amenaza. Sin embargo, en la víspera, se registró gran ausentismo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Áncash
00:00 · 02:00
Áncash
La seguridad se ha reforzado tanto fuera como dentro del plantel. | Fuente: RPP

La seguridad, tanto pública como privada, se ha reforzado en los exteriores del colegio Innova Schools del distrito de Nuevo Chimbote, en la región Áncash, luego de las amenazas de muerte aparecidas en los baños del plantel.

“Todos van a morir”: este fue el mensaje aparecido en uno de los baños de la escuela, donde estudian aproximadamente 1 200 menores.

Pese a la amenaza, las autoridades del centro educativo decidieron continuar con las clases presenciales. Sin embargo, muchos padres de familia decidieron no enviar a sus hijos al colegio.

De hecho, según el corresponsal de RPP en la región Áncash, solo un 25 % del alumnado acudió ayer, lunes, a atender clases presenciales.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Amenaza en investigación

Tras la denuncia de la amenaza de muerte, acudieron al centro educativo agentes de la Policía Nacional, así como serenos de la jurisdicción y representantes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

La directora de la Ugel del Santa, Romy Saldaña Távara, ha recomendado suspender temporalmente las clases presenciales y adoptar la modalidad virtual, mientras se aclara la naturaleza de la amenaza de muerte.

Cabe mencionar que aún no hay información oficial respecto al origen del mensaje aparecido en los baños del colegio.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Áncash Inseguridad ciudadana Nuevo Chimbote

Más sobre Áncash

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA