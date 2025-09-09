“Todos van a morir”: refuerzan seguridad en colegio de Áncash tras amenaza aparecida en los baños [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La seguridad se ha reforzado tanto fuera como dentro del plantel. | Fuente: RPP

La seguridad, tanto pública como privada, se ha reforzado en los exteriores del colegio Innova Schools del distrito de Nuevo Chimbote, en la región Áncash, luego de las amenazas de muerte aparecidas en los baños del plantel.

“Todos van a morir”: este fue el mensaje aparecido en uno de los baños de la escuela, donde estudian aproximadamente 1 200 menores.

Pese a la amenaza, las autoridades del centro educativo decidieron continuar con las clases presenciales. Sin embargo, muchos padres de familia decidieron no enviar a sus hijos al colegio.

De hecho, según el corresponsal de RPP en la región Áncash, solo un 25 % del alumnado acudió ayer, lunes, a atender clases presenciales.



Amenaza en investigación

Tras la denuncia de la amenaza de muerte, acudieron al centro educativo agentes de la Policía Nacional, así como serenos de la jurisdicción y representantes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

La directora de la Ugel del Santa, Romy Saldaña Távara, ha recomendado suspender temporalmente las clases presenciales y adoptar la modalidad virtual, mientras se aclara la naturaleza de la amenaza de muerte.

Cabe mencionar que aún no hay información oficial respecto al origen del mensaje aparecido en los baños del colegio.

