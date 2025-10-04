Últimas Noticias
Crimen en Breña: dictan detención preliminar a mujer que mató a su esposo y escondió el cadáver en su automóvil

El cadáver fue encontrado la tarde del pasado jueves en el jirón Huaraz.
El cadáver fue encontrado la tarde del pasado jueves en el jirón Huaraz. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La ciudadana venezolana Keillys Aguilera confesó haber asesinado a su cónyuge, tras lo cual escondió el cadáver en la maletera de su vehículo. El fétido olor que emanaba permitió descubrir el cuerpo en descomposición.

El Poder Judicial dictó detención preliminar contra Keillys Aguilera, que confesó haber asesinado a su esposo y, posteriormente, haber escondido el cadáver dentro de su propio automóvil, en el distrito limeño de Breña.

En su cuenta oficial de X (antes Twitter), el Ministerio Público informó que la ciudadana venezolana es investigada por el presunto delito de parricidio en agravio de su cónyuge, Alexander Valverde.

“La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Lima Centro (Quinto Despacho), a cargo de la investigación, también dispuso realizar diligencias urgentes e inaplazables para esclarecer los hechos”, indicó la institución.

Como se recuerda, el cadáver de Alexander Valverde fue encontrado el pasado jueves dentro de la maletera de su automóvil, que estaba aparcado en plena vía pública, a la altura de la cuadra 9 del jirón Huaraz.

Mujer confesó el crimen

De acuerdo con el parte policial, al que RPP tuvo acceso, Keillys Aguilera reconoció haber asesinado a su esposo “por motivos de diversas discusiones” el pasado 21 de septiembre.

Según el citado documento oficial, la extranjera mantuvo el cuerpo debajo de su cama varios días, pero el fétido olor era insoportable, por lo que decidió colocarlo dentro de la maletera de su automóvil y el 29 de septiembre lo trasladó hasta el lugar donde finalmente fue encontrado.

Se desconoce las circunstancias en las que ocurrió el homicidio, lo que será determinado por las investigaciones, ya iniciadas.

