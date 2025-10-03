Crimen en Breña: esto es lo que se sabe del hallazgo de un cadáver en descomposición dentro de un automóvil

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El hallazgo de este cadáver en la maletera de un automóvil ha causado gran conmoción en Lima. | Fuente: RPP

Gran conmoción ha causado el hallazgo del cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en la maletera de un automóvil, que estaba estacionado en plena vía pública, frente a una casa de la cuadra 9 del jirón Huaraz, a pocos metros del Colegio Salesiano, en el distrito de Breña.

Todo comenzó ayer, jueves, en horas de la tarde; cuando vecinos y transeúntes, alertados por el fétido olor que emanaba del coche, llamaron a la Policía Nacional, que inició las investigaciones del caso.



De acuerdo con el acta de intervención policial, al que RPP tuvo acceso, agentes procedieron a cotejar información de la placa del automóvil, identificando al propietario como Alexander Valverde Laines, quien vivía a pocas cuadras del lugar, en el jirón Don Bosco.

Al llegar al predio, los policías encontraron a la ciudadana venezolana Keillys Arymar Aguilera Meneses (42), quien dijo ser esposa Valverde Laines. La mujer aseguró que su cónyuge se encontraba de viaje, pero los agentes la llevaron hasta el lugar donde estaba el automóvil.

Inicialmente, la extranjera se rehusaba a abrir la maletera, pero ante la insistencia de los policías, procedió a hacerlo, descubriéndose el cadáver envuelto en una sábana blanca.

Extranjera confesó el crimen

De acuerdo con el parte policial, Keillys Arymar Aguilera Meneses reconoció haber asesinado a su esposo “por motivos de diversas discusiones” el pasado 21 de septiembre.

Según el citado documento oficial, la extranjera mantuvo el cuerpo debajo de su cama varios días, pero el fétido olor era insoportable, por lo que decidió colocarlo dentro de la maletera de su automóvil y el 29 de septiembre lo trasladó hasta el lugar donde finalmente fue encontrado.

Se desconoce las circunstancias en las que ocurrió el homicidio, lo que será determinado por las investigaciones, ya iniciadas.

Familiar revela detalles de crimen

Un equipo de RPP llegó hasta la vivienda de Alexander Valverde Laines, en el jirón Don Bosco, a pocas cuadras donde fue hallado su cuerpo; y conversó con su tío, Francisco Laines.

El hombre contó a nuestra reportera que su sobrino se casó la venezolana Keillys Arymar Aguilera Meneses (42) -la confesa asesina- hace más de 20 años. El matrimonio tenía tres hijos, de 20, 12 y 7 años.

Además, reveló detalles escabrosos del crimen, como que la mujer mantuvo el cadáver de su sobrino varios días bajo su cama hasta que finalmente decidió esconderlo en la maletera de su automóvil, donde finalmente fue encontrado.

“Eso es lo que yo me enteraba ayer en la comisaría y lo que he podido más o menos escuchar, me parece que ella lo hizo (el crimen) y lo tuvo debajo de su cama (el cuerpo)”, comentó.

Francisco Lainez indicó que su sobrino trabajaba en “una empresa de comida”, mientras que Aguilera Meneses laboraba en casa. “Ella trabajaba en un laptop, se la pasaba todo el día aquí”, refirió.

Según el parte policial, la extranjera mantuvo el cuerpo debajo de su cama varios días, pero el fétido olor era insoportable, por lo que decidió colocarlo dentro de la maletera de su automóvil y el 29 de septiembre lo trasladó hasta el lugar donde finalmente fue encontrado. No obstante, los familiares consideran que el traslado se realizó días antes.