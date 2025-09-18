Últimas Noticias
“A partir de mañana se irá un chofer en plena ruta”: extorsionadores balearon paradero inicial de empresa Santa Catalina

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los delincuentes dejaron un mensaje amenazador contra los transportistas, a quienes exigen comunicarse para acordar el pago de cupos extorsivos.

Policiales
00:00 · 01:34
El ataque ocurrió en el paradero inicial de la empresa, en Villa El Salvador.
El ataque ocurrió en el paradero inicial de la empresa, en Villa El Salvador.

Choferes y cobradores de la empresa de transportes Santa Catalina se encuentran atemorizados, luego del ataque armado perpetrado en su paradero inicial, en el distrito de Villa El Salvador (VES).

Y es que delincuentes no identificados llegaron al lugar y realizaron disparos contra el portón metálico de la estación, tras lo cual dejaron un mensaje extorsivo junto con un guante y un casquillo de bala.

A partir de mañana se irá un chofer en plena ruta. Comuníquese con mi persona y vean su seguridad”, se lee en la nota dejada por los extorsionadores.

Quejas de transportistas

Los transportistas contaron que, tras el ataque, llamaron a la Policía Nacional, que se demoró hasta 40 minutos en llegar para realizar las investigaciones del caso.

Ellos temen que los extorsionadores cumplan su amenaza y terminen atentando contra sus unidades. Por ello, es probable que este jueves no salgan a circular.

“Si no accedemos a lo que están pidiendo, ¡imagínese! ¿Quién va a salir así? La empresa no nos brinda la seguridad. Al momento. no se ha reportado nadie de la empresa. Estamos viendo si vamos a salir”, comentó uno de los transportistas.

Los buses de la empresa Santa Catalina cubren la ruta VES-Centro de Lima.

Villa El Salvador VES Inseguridad ciudadana Policía Nacional

