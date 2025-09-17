Chofer y menor de edad resultaron heridos tras ataque a balazos a bus en Comas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El conductor de un bus y su hija resultaron heridos de bala tras un ataque armado ocurrido en el cruce de las avenidas Tupac Amaru y San Felipe, en Comas.

Según dijeron testigos a RPP, dos sujetos, a bordo de una motocicleta, siguieron al bus por la Av. Tupac Amaru y abrieron fuego contra la unidad en la que se desplazaban el chofer, su esposa y su hija. Los disparos alcanzaron al hombre y a la menor, quien se dirigía a su colegio.

Se conoció que el ataque ocurrió a plena luz del día, frente a una institución educativa y en presencia de escolares.

El bus pertenece a la empresa de transportes Impulso Progreso, que cubre la ruta Carabayllo-Ate. Sus conductores denunciaron que no es la primera vez que sufren atentados similares, pues hace unos días, un chofer de la misma empresa fue herido de bala bajo la misma modalidad.

Choferes pagan cuota diaria

De acuerdo con el testimonio de uno de los conductores, ellos pagan a la empresa una supuesta cuota para seguridad a diario.

"Se pagan nueve soles diarios. Desde el año pasado pagábamos, cuando a un compañero lo balearon así. El día 3 se paga", manifestó.

El conductor y la menor fueron trasladados al Hospital de Emergencias Sergio Bernales de Collique, donde se conoció que su estado de salud es reservado.

En tanto, la Policía Nacional ya inició las investigaciones y no se descarta que los responsables sean los mismos que atacaron al chofer de esta empresa la semana pasada.