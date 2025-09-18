Últimas Noticias
Escolar se enfrentó a delincuentes que lo asaltaron en Los Olivos: menor los persiguió, pero bandidos huyeron en moto [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Las cámaras de seguridad captaron el indignante asalto, ocurrido a plena luz del día, cuando el menor retornaba a casa después de clases.

Lima
00:00 · 01:16
Gran indignación ha causado este violento atraco.
Gran indignación ha causado este violento atraco. | Fuente: Difusión

Encolerizado y desesperado por recuperar lo que le pertenece, un escolar se enfrentó a delincuentes que lo asaltaron a plena luz del día, en el jirón Manuel Rivero, en la urbanización Panamericana Norte, en el distrito limeño de Los Olivos.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el indignante atraco, registrado el pasado 16 de septiembre al promediar las 4:30 p.m. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve al menor caminando por la acera.

Muy cerca se observa a un sujeto, que lo sigue por varios metros, hasta que lo intercepta y lo ataca, con el objetivo que quitarle su equipo móvil. El escolar forcejea con el malviviente, pero de inmediato aparece otro ladrón en motocicleta, que ayuda su cómplice y ambos huyen cobardemente.

El menor, en un fútil intento por recuperar su dispositivo, persigue a los ladrones hasta el final de la cuadra, pero solo los ve escapar.

Los Olivos
Padres de familia piden mayor seguridad tras violento robo a escolar. | Fuente: RPP

Escolar necesita apoyo psicológico

RPP conversó con la madre del escolar, que informó que su hijo no resultó herido en el asalto, pero adelantó que el menor necesita apoyo psicológico para superar lo vivido.

“Mi hijo sufrió un asalto y le robaron el celular. Él puso resistencia, pero igual se llevaron (su celular). Ahora mi hijo está estable, pero tiene que recibir ayuda psicológica”, manifestó la mujer.

El caso está siendo investigado por la Comisaría PNP de Sol de Oro, donde -aseguraron fuentes consultadas- ya tienen indicios de quiénes serían los delincuentes responsables y se viene trabajando en su captura.

Este violento asalto ha causado gran indignación entre los vecinos de la urbanización Panamericana Norte, quienes reclaman que haya más patrullaje, tanto de policías como de serenos, especialmente en la entrada y salida de escolares de sus colegios.

