Capturan a dos sujetos presuntamente vinculados con ‘Chato Luis’, el sicario más buscado de SJL

Los sospechosos fueron detenidos por agentes de la BRECC. | Fuente: PNP

Nuevo golpe al crimen. Agentes de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) de San Juan de Lurigancho (SJL) capturaron a dos presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a extorsiones contra comerciantes y empresas de transportes de este distrito del este de Lima.

El coronel PNP Javier Suárez Tiburcio, jefe de la BRECC de SJL, identificó a los intervenidos como Alex Alejandro Rosas (32), alias ‘Monago’, y Javier Juan Agustín Toledo (29), alias ‘Chato Juan’, quienes presentan antecedentes por diversos ilícitos.

Estos sujetos tenían en su poder dos celulares, una cacerina, municiones, un mototaxi y un artefacto explosivo. Además, se les encontró una carta extorsiva firmada por la banda criminal ‘La Batería del 3 de Huáscar’.

