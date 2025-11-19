Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Capturan a dos sujetos presuntamente vinculados con ‘Chato Luis’, el sicario más buscado de SJL

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los detenidos tenían en su poder un mensaje extorsivo firmado por la banda criminal ‘La Batería del 3 de Huáscar’.

Lima
00:00 · 02:02
Los sospechosos fueron detenidos por agentes de la BRECC.
Los sospechosos fueron detenidos por agentes de la BRECC. | Fuente: PNP

Nuevo golpe al crimen. Agentes de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) de San Juan de Lurigancho (SJL) capturaron a dos presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a extorsiones contra comerciantes y empresas de transportes de este distrito del este de Lima.

El coronel PNP Javier Suárez Tiburcio, jefe de la BRECC de SJL, identificó a los intervenidos como Alex Alejandro Rosas (32), alias ‘Monago’, y Javier Juan Agustín Toledo (29), alias ‘Chato Juan’, quienes presentan antecedentes por diversos ilícitos.

Estos sujetos tenían en su poder dos celulares, una cacerina, municiones, un mototaxi y un artefacto explosivo. Además, se les encontró una carta extorsiva firmada por la banda criminal ‘La Batería del 3 de Huáscar’.

Esta es la carta extorsiva que tenían en su poder los detenidos.
Esta es la carta extorsiva que tenían en su poder los detenidos. | Fuente: PNP

Vínculos con ‘Chato Luis’

Según la PNP, los dos intervenidos estarían vinculados con Rony Enrique Cabanillas Niño, alias ‘Chato Luis’, considerado el sicario más buscado de SJL.

Este sujeto, vinculado a una serie de asesinados en la zona este de Lima, es sindicado por la Policía de dirigir una organización criminal dedicada al sicariato, cobro de cupos y extorsiones.

De acuerdo con la prensa local, ‘Chato Luis’ ha sido detenido hasta cuatro veces por diversos delitos, pero actualmente se encuentra en libertad, dirigiendo sus actividades ilícitas desde la clandestinidad.

Te recomendamos

Informes RPP

El derecho al asilo: mecanismo de protección ahora en debate

El derecho de asilo ha sido concebido como un mecanismo de protección frente a la persecución política. Su evolución ha estado marcada por momentos de tensión diplomática, debates jurídicos y casos emblemáticos que han puesto a prueba la soberanía nacional y el respeto por los derechos humanos.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
SJL San Juan de Lurigancho PNP Policía Nacional Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA