SMP: mujer víctima de extorsión paga para recuperar su auto robado, pero es estafada

Una ciudadana vive una pesadilla en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Tras ser víctima del robo de su vehículo en la puerta de su casa, la mujer accedió a pagar una fuerte suma de dinero a los delincuentes bajo la promesa de recuperar su auto. Sin embargo, todo se trató de una estafa.

El asalto ocurrió cuando la agraviada se disponía a estacionar su auto en el frontis de su vivienda. En ese momento, dos sujetos armados descendieron de otro vehículo -mientras un tercer cómplice esperaba al volante- y la encañonaron para arrebatarle la unidad.

Según la denuncia policial, minutos después del asalto, los hampones utilizaron la tarjeta de débito de la víctima para abastecer combustible en un grifo cercano. Al día siguiente, comenzó la extorsión: los criminales se comunicaron con ella exigiendo el pago de dos mil cien soles a cambio de devolverle el auto.

"Me siguen extorsionando"

Desesperada por recuperar su vehículo, indispensable para sus actividades diarias; la mujer realizó el depósito. Sin embargo, los delincuentes no cumplieron con la entrega y, por el contrario, continúan acosándola para exigirle más dinero.

“Sí, me han extorsionado, me siguen extorsionando y no me entregan mi carro. Me han pedido dinero y me han robado de mi casa con arma de fuego, con dos armas de fuego: dos tipos que bajaron y un tipo que manejaba un carro”, declaró la víctima.

Gracias a las cámaras de seguridad proporcionadas por la municipalidad del distrito, la agraviada pudo confirmar que el robo fue premeditado. Las imágenes muestran que los delincuentes la siguieron desde que salió de un mercado, cerca del parque Mayta Cápac, hasta su domicilio.

“Y me han estado siguiendo porque he visto las cámaras que me han otorgado en la municipalidad, los del parque Mayta Cápac, y acabo de ver ahorita que me han estado siguiendo. Porque desde que yo salgo de allá me siguen. Quiero que averigüen hasta el último, por favor, quiero que me ayuden a recuperar mi carro”, clamó la ciudadana.

El caso se encuentra en investigación en la Comisaría PNP de Sol de Oro, donde la víctima ya ha asentado la denuncia correspondiente y espera la pronta acción de las autoridades.