Cúster de la empresa Etunijesa fue baleada en plena ruta en el límite de SMP y el Callao [VIDEO]

El chofer de la cúster se salvó de milagro. | Fuente: RPP

Siguen los ataques contra transportistas. Una cúster de transporte público fue atacada a balazos en el cruce de las avenidas Canta Callao y Pacasmayo, en el límite del distrito de San Martín de Porres (SMP) con la provincia constitucional del Callao.

A través del Rotafono, oyentes de RPP reportaron el ataque armado, aparentemente perpetrados por dos sujetos armados, que se desplazaban en una motocicleta.

El atentado estaba dirigido contra el conductor de la unidad, que resultó ileso. El hombre, al escuchar los primeros disparos, se lanzó al suelo, evitando una muerte segura.

Afortunadamente, tampoco se reportaron pasajeros o transeúntes afectados por la ráfaga de disparos.

La cúster atacada pertenece a la empresa Etunijesa, que cubre la ruta Ventanilla-SMP.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Todo apunta a que el atentado está vinculado al cobro de cupos extorsivos contra la citada empresa de transportes, aunque esto deberá ser esclarecido con las investigaciones, ya en marcha.

