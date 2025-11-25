Buses de la empresa Santa Catalina salieron a circular con policías a bordo tras amenaza de extorsionadores

Pocos choferes han decidido salir a circular por temor a ser víctimas de los extorsionadores. | Fuente: RPP

Las bandas criminales siguen sembrando el terror entre los transportistas de Lima y Callao. Esta vez, delincuentes dejaron una carta extorsiva en el patio de maniobras de la empresa Santa Catalina, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

En la nota, la organización criminal -identificada como ‘LN’- exige a los dirigentes de la compañía comunicarse, bajo la amenaza de comenzar a asesinar choferes.

“Este será el último comunicado, no esperen que encendamos el gallinero y salgamos matando chofer por chofer. Que se comunique la empresa, no piojosos, que la próxima ellos serán causantes de su muerte”, se lee en la misiva.

Esta carta ha causado gran preocupación entre los choferes y cobradores de la empresa Santa Catalina. Muchos de ellos han decidido no salir a circular este martes, por temor a ser atacados por los extorsionadores.

“Han salido solamente creo que diez carros (buses), pero yo no voy a salir hoy día. Ya he decidido descansar hoy día y mañana sí voy a salir, creo”, dijo a RPP uno de los trabajadores de la empresa.



Esta es la carta extorsiva dejada por los antisociales.

Buses salieron con policías a bordo

Esta mañana, tras hacerse pública la amenaza; el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, acudió al patio de maniobras de la empresa Santa Catalina, para entrevistarse con los transportistas.

Una de las medidas de emergencia que se adoptó fue que los buses salieran a circular con dos policías a bordo, a fin de garantizar la seguridad de los choferes y cobradores.

No obstante, nuestra reportera advirtió que, una vez que se retiraron las autoridades policiales, ya no se está dando esta medida.

Este caso se suma al ataque armado perpetrado esta mañana contra una cúster de la empresa Etunijesa, en el cruce de las avenidas Canta Callao y Pacasmayo, en el límite del distrito de San Martín de Porres con la provincia constitucional del Callao.

