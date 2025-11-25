PNP capturó a presunto autor de ataque contra cocinero dentro de chifa de San Luis

El sospechoso fue detenido en el Cercado de Lima. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional capturaron al presunto autor del ataque a balazos contra un cocinero del chifa Sazón Peruano, perpetrado el pasado miércoles, 19 de noviembre, en el distrito de San Luis.

El sospechoso se identificó inicialmente como venezolano, pero luego se descubrió que se trata de un ciudadano peruano, aunque su nombre aún está en proceso de verificación, refirió el general PNP Enrique Felipe Monrroy, jefe de la Región Policial de Lima.

El sujeto fue intervenido en el cruce de los jirones Lampa y Junín, en el Cercado de Lima, y en su poder tenía un arma de fuego y manejaba una motocicleta reportada como robada, añadió el alto mando.

“Esta arma de fuego va a ser rápidamente homologada y solicitada al sistema IBIS (Sistema Integrado de Identificación Balística), para determinar si ha sido esta arma la que utilizara este delincuente en este hecho criminal o en otros hechos de la capital, como consecuencia de sicariato o extorsión”, manifestó.

Cabe mencionar que al momento de su detención el sospechoso portaba una vestimenta muy parecida a la que utilizó el sujeto que irrumpió en el chifa Sazón Peruano y baleó al cocinero.

El sujeto, que al cierre de esta nota se encontraba en la Comisaría PNP de San Andrés, se le abrirá proceso por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, extorsión, receptación -por estar en posesión de una moto robada- y usurpación de identidad.



Ataque en chifa de San Luis

El pasado miércoles 19 de noviembre un sujeto armado atacó a balazos al cocinero del chifa Sazón Peruano, ubicado a la altura de la cuadra 17 de la avenida Canadá, en el distrito de San Luis.

Las cámaras de seguridad captaron al atacante irrumpir raudamente en el restaurante y dirigirse directamente a la cocina, donde abrió fuego contra el trabajador.

Malherido, el joven cocinero fue trasladado a una clínica de San Borja, donde fue estabilizado.

Las primeras versiones apuntaban a que el ataque habría estado dirigido contra el dueño del chifa, que también se dedica a cocinar los platillos. El delincuente habría baleado al cocinero, pensando que se trataba del propietario.

