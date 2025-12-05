Cerro Azul: PNP y serenos ejecutan sentencia del TC que ordena retirar portones colocados por empresa de Zamir Villaverde

A pesar de los incidentes, las autoridades procedieron con el retiro de las estructuras | Fuente: RPP

En cumplimiento de un mandato del Tribunal Constitucional, una comitiva conformada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul llegó hasta el kilómetro 125 de la carretera Panamericana Sur para ejecutar la remoción de tres portones metálicos.

Dichas estructuras habían sido colocadas por la empresa Villaverde Company SAC, del empresario Zamir Villaverde, restringiendo el libre tránsito de los residentes en la zona de la playa Los Lobos.

La diligencia responde a la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que falló a favor de los demandantes Jaime Mario Lature y Beatriz Isabel Zorrilla, ordenando la liberación inmediata de la vía pública.

Amenazas durante el operativo

El alcalde de Cerro Azul, José Pain, quien estuvo presente en el lugar para apoyar la labor judicial, relató cómo se produjo la resistencia por la parte demandada.

"Ahora estamos en pleno procedimiento junto a la juez transitoria penal que está cumpliendo pues esta ejecución de esta sentencia del Tribunal Constitucional, la remoción de los tres portones (...). El jefe de la división policial ha mandado más de 140 efectivos", dijo en conversación con RPP.

De acuerdo con la autoridad edil, Zamir Villaverde y su personal de seguridad intentaron bloquear el cumplimiento de la ley utilizando vehículos y amedrentando a los funcionarios.

"Desde un comienzo estacionaron una camioneta en medio del primer portón. El señor (Villaverde), con todo su guardaespaldas, está amenazando constantemente a mi persona y a la juez, pero estamos acá con los objetivos policiales y la municipalidad está como apoyo a la ejecución de la juez. Dice que nos va a denunciar, que ya veremos más adelante", denunció Pain.

A pesar de los incidentes, las autoridades procedieron con el retiro de las estructuras para restablecer el derecho al libre tránsito en el balneario.