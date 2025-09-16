Delincuentes asaltaron casa de matrimonio en Carabayllo: aprovecharon que pareja fue a misa para vaciar la vivienda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El asalto ocurrió en la zona de San Antonio. | Fuente: RPP

No respetan nada. Delincuentes asaltaron la casa de una pareja de recién casados y que están a punto de recibir a su primer bebé; en la zona de San Antonio, en el distrito de Carabayllo, al norte de Lima.

Los bandidos, que tenían completamente estudiado al matrimonio, aprovecharon que los propietarios acudieron a misa, para irrumpir en la casa y llevarse todos los objetos de valor.

Los malvivientes no tuvieron reparos en robar hasta los regalos del baby shower que acababa de organizar la pareja, para celebrar la próxima llegada de su primogénito.

La gestante, al descubrir el robo, sufrió un shock nervioso y tuvo que ser internada de emergencia en el Hospital Marino Molina de Comas, donde permanece con riesgo de parto prematuro.



Casa asaltada en Carabayllo

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el asalto a la casa del matrimonio. En las imágenes, a las que tuvo acceso RPP, se ve a los ladrones violentar la puerta principal e irrumpir raudamente en el predio.

Minutos después, se observa a los bandidos subir a una camioneta negra diversos artículos, como televisores, aparatos electrónicos, ropa y hasta pañales; tras lo cual huyen con rumbo desconocido.

El matrimonio ya interpuso la denuncia respectiva ante la comisaría del sector, con la esperanza de que la Policía Nacional capture a los ladrones y pueda recuperar sus bienes.

El esposo se mostró muy apesadumbrado por lo ocurrido y señaló que su familia se encuentra atemorizada por la inseguridad imperante en el distrito de Carabayllo.

