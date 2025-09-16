Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30
RPP Data
RPP Data
Mujeres defensoras bajo amenaza por economías ilegales y mafias extranjeras
EP 292 • 03:52

Delincuentes asaltaron casa de matrimonio en Carabayllo: aprovecharon que pareja fue a misa para vaciar la vivienda

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La esposa, que se encuentra en las últimas semanas de gestación, entró en estado de shock y tuvo que ser hospitalizada. Los malvivientes se llevaron hasta los regalos del baby shower que acababan de celebrar.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 02:01
Carabayllo
El asalto ocurrió en la zona de San Antonio. | Fuente: RPP

No respetan nada. Delincuentes asaltaron la casa de una pareja de recién casados y que están a punto de recibir a su primer bebé; en la zona de San Antonio, en el distrito de Carabayllo, al norte de Lima.

Los bandidos, que tenían completamente estudiado al matrimonio, aprovecharon que los propietarios acudieron a misa, para irrumpir en la casa y llevarse todos los objetos de valor.

Los malvivientes no tuvieron reparos en robar hasta los regalos del baby shower que acababa de organizar la pareja, para celebrar la próxima llegada de su primogénito.

La gestante, al descubrir el robo, sufrió un shock nervioso y tuvo que ser internada de emergencia en el Hospital Marino Molina de Comas, donde permanece con riesgo de parto prematuro.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Casa asaltada en Carabayllo

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el asalto a la casa del matrimonio. En las imágenes, a las que tuvo acceso RPP, se ve a los ladrones violentar la puerta principal e irrumpir raudamente en el predio.

Minutos después, se observa a los bandidos subir a una camioneta negra diversos artículos, como televisores, aparatos electrónicos, ropa y hasta pañales; tras lo cual huyen con rumbo desconocido.

El matrimonio ya interpuso la denuncia respectiva ante la comisaría del sector, con la esperanza de que la Policía Nacional capture a los ladrones y pueda recuperar sus bienes.

El esposo se mostró muy apesadumbrado por lo ocurrido y señaló que su familia se encuentra atemorizada por la inseguridad imperante en el distrito de Carabayllo.

Te recomendamos

Informes RPP

Perú y Colombia se reúnen en Lima por la COMPERIF

Delegaciones de Perú y Colombia se reúnen en Lima, para participar en la Décimocuarta Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano–Colombiana (COMPERIF), en un contexto afectado por las expresiones sin sustento del presidente del vecino país, Gustavo Petro, quien pretende desconocer la soberanía peruana de la Isla Chinería. Conozcamos más de qué trata el mecanismo bilateral de la COMPERIF.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Carabayllo Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA