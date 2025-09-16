Hombre fue asesinado a balazos dentro de un mototaxi en el Callao: estaba atado de pies y manos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La víctima era mototaxista, pero también se dedicaba a cuidar automóviles en el lugar donde fue asesinada. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Nuevo crimen en el Callao. Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su propio mototaxi, en el cruce de la avenida Los Dominicos y la calle 7, en la urbanización Sesquicentenario, en la provincia constitucional.

La víctima, que estaba atada de manos y pies, fue ultimada de cuatro balazos, según testigos consultados por RPP.

“Ha estado amarrado de pies y de manos, le han dado cuatro disparos. De mañana era mototaxista y en la noche cuidaba los carros que parqueaban acá”, comentó una vecina, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

Los vecinos se mostraron consternados, ya que el violento homicidio ocurrió en presencia de transeúntes y cuando los comercios de la zona aún estaban atendiendo.



La Policía Nacional investiga las causas de este crimen. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y establecieron un perímetro, para comenzar con las pesquisas de ley.

El fallecido fue identificado como Luis Enrique Collantes (40), quien era mototaxista, aunque por las noches se dedicaba a cuidar automóviles.

Las investigaciones determinarán las causas del homicidio, no descartándose un ajuste de cuentas o un crimen relacionado a extorsiones contra mototaxistas.

El Callao se ha vuelto una de las zonas más inseguras del país. De hecho, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del año se han registrado 150 homicidios en la provincia constitucional.

