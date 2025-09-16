Últimas Noticias
Terror en Carabayllo: delincuentes detonaron cuatro explosivos en comercios ubicados afuera del mercado La Cumbre

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los vendedores aseguraron a RPP no haber recibido amenazas previas. “Estoy sorprendida y con miedo. Nosotros trabajamos para ganar el día a día”, manifestó una de las afectadas.

Lima
00:00 · 01:35
Carabayllo
Personal de la UDEX llegó para investigar lo ocurrido. | Fuente: RPP

Terror en Carabayllo. Delincuentes detonaron esta madrugada cuatro explosivos contra comercios ubicados en los exteriores del mercado La Cumbre, en el kilómetro 19.5 de la avenida Túpac Amaru, en el citado distrito del norte de Lima.

Los ataques estuvieron dirigidos contra puestos informales apostados afuera del citado centro de abastos. Debido a la detonación, varias cajas con mercadería fueron destruidas y el contenido quedó regado en la vía pública.

Un equipo de RPP llegó esta mañana al lugar del atentado y conversó con los comerciantes informales, quienes aseguraron no haber recibido amenazas previas.

“Estoy sorprendida y con miedo. Nosotros trabajamos para ganar el día a día”, manifestó una de las afectadas, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

La mujer se quejó por el poco resguardo policial en la zona. “No viene nadie, ni Serenazgo ni Policía. Nadie”, sostuvo.


Ataque en investigación

Agentes de la Comisaría PNP El Progreso llegaron al lugar del atentado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

También acudió personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), a fin de establecer el tipo de detonante utilizado en el ataque.

Fuentes policiales confirmaron que afortunadamente el atentado no dejó heridos ni víctimas mortales. Sin embargo, los comerciantes están muy atemorizados por lo ocurrido, por lo que exigen a la PNP y a las autoridades de Carabayllo reforzar el patrullaje.

