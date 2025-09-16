Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Mototaxista se debate entre la vida y la muerte tras ser baleado afuera de un restaurante en Comas

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El transportista se disponía a cenar, cuando fue interceptado por sujetos armados, que le dispararon a sangre fría. El hombre fue llevado de emergencia al Hospital Nacional Sergio Bernales.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:28
El ataque ocurrió afuera de un restaurante de la avenida Rosa de América.
El ataque ocurrió afuera de un restaurante de la avenida Rosa de América. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Un mototaxista de la empresa Los Chasquis resultó gravemente herido en un ataque armado, registrado anoche en la puerta de un restaurante de la cuadra 9 de la avenida Rosa de América, en el distrito de Comas, al norte de Lima.

Según testigos consultados por RPP, el transportista se disponía a cenar, cuando fue interceptado por sujetos armados, que le dispararon dos veces a sangre fría.

El transportista, malherido, fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Sergio Bernales, donde permanece con pronóstico reservado.

“El señor venía de trabajar para comer. El vecino tiene bastantes clientes, la mayoría son de (la empresa) Los Chasquis. El señor llegaba a comer su caldo, cuando le han disparado”, refirió una vecina, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

“Sé que ellos, como empresa, son extorsionados. Tenemos amistades y sabemos que la mayoría de la empresa están extorsionados”, añadió.

Las investigaciones determinarán el móvil del crimen.
Las investigaciones determinarán el móvil del crimen. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Crimen en investigación

Agentes de la Comisaría PNP de Santa Luzmila llegaron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias correspondientes.

Al cierre de esta nota, se desconoce la identidad del mototaxista atacado.

La principal hipótesis es que el crimen está vinculado a extorsiones contra mototaxistas de Comas. No obstante, serán las investigaciones -ya iniciadas- las que determinarán las reales causas de este intento de asesinato.

Casi a diario, se reportan crímenes en Lima y Callao. Solo en las últimas horas, se ha registrado el asesinato de un mototaxista dentro de su vehículo, en el Callao; mientras que, en Carabayllo, se registró un cuádruple ataque con explosivos en los exteriores del mercado La Cumbre. 

Esto se suma al intento de asesinato contra una mujer afuera del centro comercial Minka, también en el Callao.

Te recomendamos

Informes RPP

Perú y Colombia se reúnen en Lima por la COMPERIF

Delegaciones de Perú y Colombia se reúnen en Lima, para participar en la Décimocuarta Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano–Colombiana (COMPERIF), en un contexto afectado por las expresiones sin sustento del presidente del vecino país, Gustavo Petro, quien pretende desconocer la soberanía peruana de la Isla Chinería. Conozcamos más de qué trata el mecanismo bilateral de la COMPERIF.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Comas Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA