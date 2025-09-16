Mototaxista se debate entre la vida y la muerte tras ser baleado afuera de un restaurante en Comas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ataque ocurrió afuera de un restaurante de la avenida Rosa de América. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Un mototaxista de la empresa Los Chasquis resultó gravemente herido en un ataque armado, registrado anoche en la puerta de un restaurante de la cuadra 9 de la avenida Rosa de América, en el distrito de Comas, al norte de Lima.

Según testigos consultados por RPP, el transportista se disponía a cenar, cuando fue interceptado por sujetos armados, que le dispararon dos veces a sangre fría.

El transportista, malherido, fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Sergio Bernales, donde permanece con pronóstico reservado.

“El señor venía de trabajar para comer. El vecino tiene bastantes clientes, la mayoría son de (la empresa) Los Chasquis. El señor llegaba a comer su caldo, cuando le han disparado”, refirió una vecina, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

“Sé que ellos, como empresa, son extorsionados. Tenemos amistades y sabemos que la mayoría de la empresa están extorsionados”, añadió.



Las investigaciones determinarán el móvil del crimen. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Crimen en investigación

Agentes de la Comisaría PNP de Santa Luzmila llegaron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias correspondientes.

Al cierre de esta nota, se desconoce la identidad del mototaxista atacado.

La principal hipótesis es que el crimen está vinculado a extorsiones contra mototaxistas de Comas. No obstante, serán las investigaciones -ya iniciadas- las que determinarán las reales causas de este intento de asesinato.

Casi a diario, se reportan crímenes en Lima y Callao. Solo en las últimas horas, se ha registrado el asesinato de un mototaxista dentro de su vehículo, en el Callao; mientras que, en Carabayllo, se registró un cuádruple ataque con explosivos en los exteriores del mercado La Cumbre.

Esto se suma al intento de asesinato contra una mujer afuera del centro comercial Minka, también en el Callao.

