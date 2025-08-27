Terror en el Callao: cinco heridos, entre ellos una anciana y dos adolescentes, en feroz ataque armado contra una casa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ataque armado ocurrió en el asentamiento humano Ciudadela Chalaca. | Fuente: RPP / Renzo Anselmo

Terror en el Callao. Cinco personas resultaron heridas en un feroz ataque armado contra una vivienda del asentamiento humano Ciudadela Chalaca.

Entre los heridos, se encuentra una adulta mayor de 82 años, así como dos adolescentes de 16 y 17 años, según fuentes policiales consultadas por RPP.

Las víctimas salían de su casa, cuando de pronto aparecieron sujetos desconocidos a bordo de un automóvil color plomo.

Sin mediar palabra, estos sacaron sus armas y dispararon indiscriminadamente contra sus objetivos, tras lo cual huyeron raudamente con rumbo desconocido.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde fueron estabilizados.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y comenzaron con las diligencias de ley, a fin de dilucidar las causas del feroz ataque armado.

Las víctimas han sufrido heridas menores, por lo que sus vidas no corren peligro, indicaron sus familiares a RPP. De hecho, al cierre de este informe, tres de ellos ya fueron dados de alta.

“Gracias a Dios, están bien. Los cinco están bien”, comentó escuetamente una allegada.

Pese a ello, los vecinos del asentamiento humano Ciudadela Chalaca se han mostrado consternados por este crimen, que ocurrió a menos de cinco minutos de la comisaría de la jurisdicción.

